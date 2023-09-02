В Тернопольской области мужчина заявил в полицию на девушку, потому что она замужем: детали инцидента

В Тернопольской области в полицию обратился мужчина и заявил, что заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч гривен. Однако она все проигнорировала и оказалась замужем.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Детали инцидента

В Чертковский районный отдел полиции обратился житель Львовской области.

По его словам, на сайте знакомств он начал общаться с девушкой. Она обещала ему сходить на свидание, но только после того, как мужчина ей заплатит.

Житель Львовской области за обещанные встречи заплатил 85 тысяч гривен.

Впоследствии оказалось, что 19-летняя девушка обманула мужчину: она на сайте знакомств зарегистрировалась под придуманным именем и прикрепила чужое фото. Также девушка не рассказала своему поклоннику, что уже замужем.

Правоохранители открыли производство по 1 статье 190 УКУ - мошенничество. Продолжается следствие.

Как не стать жертвой мошенников в сети

Начиная общение на сайте знакомств, помните:

Не стройте иллюзий только по одному взгляду на фото и первых строк переписки

Адекватный человек не будет просить у вас личные и паспортные данные, местожительство, номера банковских карт, имена друзей

Проверяйте всю информацию через поисковики. Фотографии в профиле чаще всего бывают чужими. Поиск по картинкам позволит понять настоящий перед вами человек или нет

Не пересылайте деньги

Также, для того, чтобы сохранить свои данные, необходимо: