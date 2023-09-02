В Тернопольской области мужчина заявил в полицию на девушку, потому что она замужем: детали инцидента
В Тернопольской области в полицию обратился мужчина и заявил, что заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч гривен. Однако она все проигнорировала и оказалась замужем.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Детали инцидента
В Чертковский районный отдел полиции обратился житель Львовской области.
По его словам, на сайте знакомств он начал общаться с девушкой. Она обещала ему сходить на свидание, но только после того, как мужчина ей заплатит.
Житель Львовской области за обещанные встречи заплатил 85 тысяч гривен.
Впоследствии оказалось, что 19-летняя девушка обманула мужчину: она на сайте знакомств зарегистрировалась под придуманным именем и прикрепила чужое фото. Также девушка не рассказала своему поклоннику, что уже замужем.
Правоохранители открыли производство по 1 статье 190 УКУ - мошенничество. Продолжается следствие.
Как не стать жертвой мошенников в сети
Начиная общение на сайте знакомств, помните:
- Не стройте иллюзий только по одному взгляду на фото и первых строк переписки
- Адекватный человек не будет просить у вас личные и паспортные данные, местожительство, номера банковских карт, имена друзей
- Проверяйте всю информацию через поисковики. Фотографии в профиле чаще всего бывают чужими. Поиск по картинкам позволит понять настоящий перед вами человек или нет
- Не пересылайте деньги
Также, для того, чтобы сохранить свои данные, необходимо:
- Регистрируйтесь на сайте знакомств только по ненужному электронному адресу или создайте новый аккаунт. Это поможет скрыть ваши личные данные
- Заведите запасной номер телефона, чтобы не давать основной знакомым из сети. Так можно избежать телефонного террора от навязчивых кавалеров
- Общайтесь и встречайтесь в жизни только с теми, у кого в профиле реальная фотография
- Ходите на свидание только в людных местах и только в светлое время суток
- Не давайте новым знакомым домашний адрес
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