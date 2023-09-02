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В Тернопольской области мужчина заявил в полицию на девушку, потому что она замужем: детали инцидента

Тернопольская область, Суббота 02 сентября 2023 12:01
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В Тернопольской области мужчина заявил в полицию на девушку, потому что она замужем: детали инцидента В Тернопольской области мужчина заявил в полицию на девушку с сайта знакомств (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Тернопольской области в полицию обратился мужчина и заявил, что заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч гривен. Однако она все проигнорировала и оказалась замужем.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Детали инцидента

В Чертковский районный отдел полиции обратился житель Львовской области.

По его словам, на сайте знакомств он начал общаться с девушкой. Она обещала ему сходить на свидание, но только после того, как мужчина ей заплатит.

Житель Львовской области за обещанные встречи заплатил 85 тысяч гривен.

Впоследствии оказалось, что 19-летняя девушка обманула мужчину: она на сайте знакомств зарегистрировалась под придуманным именем и прикрепила чужое фото. Также девушка не рассказала своему поклоннику, что уже замужем.

Правоохранители открыли производство по 1 статье 190 УКУ - мошенничество. Продолжается следствие.

Как не стать жертвой мошенников в сети

Начиная общение на сайте знакомств, помните:

  • Не стройте иллюзий только по одному взгляду на фото и первых строк переписки
  • Адекватный человек не будет просить у вас личные и паспортные данные, местожительство, номера банковских карт, имена друзей
  • Проверяйте всю информацию через поисковики. Фотографии в профиле чаще всего бывают чужими. Поиск по картинкам позволит понять настоящий перед вами человек или нет
  • Не пересылайте деньги

Также, для того, чтобы сохранить свои данные, необходимо:

  • Регистрируйтесь на сайте знакомств только по ненужному электронному адресу или создайте новый аккаунт. Это поможет скрыть ваши личные данные
  • Заведите запасной номер телефона, чтобы не давать основной знакомым из сети. Так можно избежать телефонного террора от навязчивых кавалеров
  • Общайтесь и встречайтесь в жизни только с теми, у кого в профиле реальная фотография
  • Ходите на свидание только в людных местах и только в светлое время суток
  • Не давайте новым знакомым домашний адрес

Ранее мы сообщали, что мошенники наживаются на военных после их гибели.

Также мы писали, что украинцев предупредили о мошенниках в Telegram.

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