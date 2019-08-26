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Теракт у Києві: подробиці про обстріл і що відомо про "Мостобуд" (відео)

STYLERПодії    26.08.2019 - 13:08
Теракт у Києві: подробиці про обстріл і що відомо про "Мостобуд" (відео)
У Києві з гранатомета обстріляли "Мостобуд" (Фото: колаж РБК-Україна)

У Києві обстріляли з гранатомета компанію "Мостобуд" Михайла Беккера

Стрільба з гранатомета в Києві по будівлі "Мостобуд" на вулиці Паньківська, 5, вночі 26 серпня кваліфікується столичними правоохоронцями як терористичний акт. Було введено оперативний план "Сирена" і пошуки зловмисників тривають. Про це передали у відділі комунікації поліції Києва.

Тубус гранатомета було виявлено недалеко від будинку через дорогу. Зараз експерти оглядають речдок і встановлюють походження боєприпасу.

Слідчі перевіряють записи з камер спостереження. Момент обстрілу міг потрапити в кадр, а також самі злочинці та шляхи їх відходу.

У Києві з гранатомета обстріляли будівлю компанії "Мостобуд" (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

"О 1:30 у поліцію надійшло повідомлення, що біля будинку на вулиці Паньківській прогримів вибух. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіальних управлінь поліції, екіпажі патрульних, вибухотехніки, кінологи і лікарі", - йдеться в повідомленні столичної поліції.

В результаті НП на щастя ніхто не постраждав.

У самому будинку після обстрілу були пошкоджені фасад, вікна та приміщення кабінетів. Снаряд потрапив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі, також пошкоджено шибки на 3-му і 5-му поверхах.

Теракт у Києві: подробиці про обстріл і що відомо про &quot;Мостобуд&quot; (відео)

У Києві з гранатомета обстріляли будівлю компанії "Мостобуд" (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

За фактом інциденту було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик розповіла, що невідомі вистрілили з гранатомета в 4-й поверх будівлі "Мостобуд", після чого зникли.

Правоохоронці проводять поквартирний обхід в найближчих будинках і розпитують мешканців про подію, продовжують пошук свідків.

Вирішується питання про визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні.

У Києві з гранатомета обстріляли будівлю компанії "Мостобуд" (Відео: YouTube / Поліція Києва)

ТОВ "Мостобуд" створено в 2000 році. Його очолює Михайло Леонідович Беккер, який зараз є головою Наглядової ради підприємства. В кістяк організації входять "Підприємство "Маст-Буд" і Київський завод "МЗБК" (Завод мостових залізобетонних конструкцій).

Теракт у Києві: подробиці про обстріл і що відомо про &quot;Мостобуд&quot; (відео)

Гендиректор компанії "Мостобуд" Михайло Беккер (Фото з Facebook-сторінки Карини Бондаренко / dp.vgorode.ua)

Основною сферою діяльності підприємства є будівництво споруд транспорту (мости, шляхопроводи, естакади), гідротехнічних споруд (причали, пірси, зміцнення) та інших об'єктів, пов'язане з буровими, свайними, підводно-технічними роботами.

Підприємство виконувало роботи в Маріуполі, Донецьку, Одесі, Херсоні, Дніпропетровську, Києві, на узбережжі Азовського та Чорноморського морських басейнів, на річках Дніпро, Кальміус, Кальчик, Зелена, Сіверський Донець, в Кримському та Карпатському регіонах.

Додамо, що компанія Беккера є підрядником по ремонту Нового мосту в Дніпрі.

Теракт у Києві: подробиці про обстріл і що відомо про &quot;Мостобуд&quot; (відео)

Михайло Беккер в Дніпрі на зустрічі з президентом Зеленським і мером Філатовим (Фото з відкритих джерел)

У липні він приїхав на зустріч з президентом Володимиром Зеленським і здивував журналістів своїми позолоченими годинниками на руці - із зображенням Сталіна, гербом і картою СРСР (виготовляють ці колекційні годинники "Коаліція" в РФ).

Теракт у Києві: подробиці про обстріл і що відомо про &quot;Мостобуд&quot; (відео)

Михайло Беккер на зустрічі з президентом Зеленським у Дніпрі здивував годинниками з картою СРСР (Фото з Facebook-сторінки Карини Бондаренко / dp.vgorode.ua)

Як повідомлялося раніше, 13 липня в Києві вночі на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва невідомий скоїв постріл з гранатомета в фасад будівлі телеканалу "112 Україна". В результаті інциденту ніхто не постраждав. На інцидент відреагувала Служба безпеки України, яка взялася за розслідування.

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