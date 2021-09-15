Теракт у Дніпрі: під час вибуху авто загинув відомий волонтер Олексій Кавлак

За його словами, співпраця з Олексієм почалася восени 2015 року відразу з першого спільного візиту до Військово-медичного департаменту Міноборони.

"Ми розуміли, що волонтери самі по собі не витягнуть медицину ЗСУ, держава повинна діяти сама, а знання для цього ми були готові надати. З тієї зустрічі почався мій шлях по бюрократії України", - написав Вишиванець.

Олексій Кавлак (фото: facebook.com/Petro.Vyshyvanets)

Він розповів, що Олексій займався своїм покликанням - навчав першій допомозі на полі бою військових. Команда Народний тил залучала його до своїх лав для підготовки військових з надання домедичної допомоги цивільним особам.

"Ти вчив інших. Твої знання їх рятували. І хоча ти не врятував себе - по тобі залишилося так багато. Сумую сильно", - додав Вишиванець.

Зазначимо, що поліція повідомила, що відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт).

СБУ підключилася до розслідування даного інциденту.