Тепловий та сонячний удар: Комаровський зруйнував міфи і дав цінні рекомендації

Євген Комаровський розповів, що таке сонячний та тепловий удар, а також про те, як їх уникнути. Відповідну публікацію доктор розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Є стандартна рекомендація про те, що бажано наносити сонцезахисний крем хвилин за 20 до того, як вирішите кудись виходити. Найголовніше - коли ви візьмете в руки крем, фактично є всього дві речовини, які могути використовуватися: оксид цинку, діоксид титану. Все інше - комерційний маячня", - прокоментував Комаровський.

Також лікар зазначив, що крем не матиме потрібного результату, якщо ви нанесете його безпосередньо на пляжі. Крім того, не варто забувати про шапку, при спеці вона деколи буває потрібніше, ніж у зимову пору.

Варто розуміти, що тепловий удар може статися як в жарку погоду, так і в умовах підвищеної температури в лазні, сауні або транспорті. А сонячний - це, швидше, приватний випадок теплового удару, що виникає через вплив прямих сонячних променів

З метою профілактики теплового та сонячного удару рекомендується носити світлий та легкий одяг і головний убір, при цьому дотримуватися питного режиму та не їсти багато, віддаючи перевагу кисломолочним продуктам та овочам.

У деяких випадках не завадить прийняти прохолодний душ. І ні в якому разі не займайтеся активним спортом при температурі вище 25 градусів. Зберігайте емоційний спокій, так як будь-яке перезбудження посилює ризик виникнення теплового та сонячного удару.

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