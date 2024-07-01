У вас тепловой удар? Его первые симптомы, помощь и профилактика

В Украину пришла невероятная жара, где температура воздуха достигает +34 градусов. Это представляет опасность для всех людей, особенно тех, кто имеет хронические проблемы со здоровьем.
Как уберечься от теплового удара и о его симптомах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.
Активность солнечных лучей в летние месяцы очень высока, что повышает риски перегрева и теплового удара. Перегрева и тепловое истощение можно избежать, если человек сможет находиться в прохладном помещении хотя бы в течение 30 минут. Однако при проявлениях теплового удара необходимо немедленное медицинское вмешательство.
Симптомы перегрева
Признаки теплового истощения, возникающие вследствие умеренного перегрева, включают: усталость, головокружение, головную боль, тошноту, чрезмерное потоотделение. Кожа может стать бледной или липкой, может появиться сыпь, судороги в руках, ногах и животе, а также наблюдается учащенное дыхание или сердцебиение, высокая температура, сильная жажда и слабость.
Симптомы теплового истощения часто схожи как у взрослых, так и у детей, хотя у детей также может наблюдаться раздражительность.
Если у вас есть признаки теплового истощения, нужно немедленно переместиться в прохладное помещение и выпить достаточное количество жидкости.
Если вы почувствовали признаки перегрева или заметили их у кого-то другого, выполните следующие 4 шага:
Оставайтесь рядом с человеком, пока ему не станет лучше. Он должен начать охлаждаться и ощущать улучшение состояния в течение 30 минут.
Тепловой удар является тяжелым проявлением теплового поражения и является следствием нарушения терморегуляции, что может угрожать жизни. Вызовите скорую помощь, если вы заметили следующие признаки:
Существует высокий риск теплового истощения или теплового удара в жаркую погоду или при большой физической нагрузке. Чтобы избежать этого:
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