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У вас тепловой удар? Его первые симптомы, помощь и профилактика

Фото: Что делать при тепловом ударе (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украину пришла невероятная жара, где температура воздуха достигает +34 градусов. Это представляет опасность для всех людей, особенно тех, кто имеет хронические проблемы со здоровьем.

Как уберечься от теплового удара и о его симптомах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что нужно знать о тепловом ударе

Активность солнечных лучей в летние месяцы очень высока, что повышает риски перегрева и теплового удара. Перегрева и тепловое истощение можно избежать, если человек сможет находиться в прохладном помещении хотя бы в течение 30 минут. Однако при проявлениях теплового удара необходимо немедленное медицинское вмешательство.

Симптомы перегрева

Признаки теплового истощения, возникающие вследствие умеренного перегрева, включают: усталость, головокружение, головную боль, тошноту, чрезмерное потоотделение. Кожа может стать бледной или липкой, может появиться сыпь, судороги в руках, ногах и животе, а также наблюдается учащенное дыхание или сердцебиение, высокая температура, сильная жажда и слабость.

Симптомы теплового истощения часто схожи как у взрослых, так и у детей, хотя у детей также может наблюдаться раздражительность.

Если у вас есть признаки теплового истощения, нужно немедленно переместиться в прохладное помещение и выпить достаточное количество жидкости.

Что делать при тепловом ударе?

Если вы почувствовали признаки перегрева или заметили их у кого-то другого, выполните следующие 4 шага:

  • Переместите человека в прохладное место.
  • Снимите избыточную одежду, например куртку или носки.
  • Дайте выпить регидратационный напиток или прохладную воду.
  • Охладите кожу: сбрызните или протрите ее прохладной водой. Также можно использовать холодные пакеты, обернутые в ткань, положив их под мышки или на шею.

Оставайтесь рядом с человеком, пока ему не станет лучше. Он должен начать охлаждаться и ощущать улучшение состояния в течение 30 минут.

Когда нужна помощь?

Тепловой удар является тяжелым проявлением теплового поражения и является следствием нарушения терморегуляции, что может угрожать жизни. Вызовите скорую помощь, если вы заметили следующие признаки:

  • плохое самочувствие после 30 минут отдыха в прохладном месте, несмотря на охлаждение и употребление жидкости;
  • очень высокая температура тела;
  • горячая кожа, которая не потеет и может покраснеть;
  • учащенное сердцебиение;
  • учащенное дыхание или одышка;
  • путаница мыслей и потеря координации;
  • судороги;
  • потеря сознания.

Профилактика перегрева

Существует высокий риск теплового истощения или теплового удара в жаркую погоду или при большой физической нагрузке. Чтобы избежать этого:

  • пейте больше холодных напитков, особенно если вы активны или занимаетесь спортом;
  • носите светлую, свободную одежду;
  • избегайте пребывания на солнце с 11:00 до 15:00;
  • избегайте употребления алкоголя;
  • избегайте чрезмерных физических нагрузок;
  • если вы находитесь в помещении в очень жаркий день, закройте шторы и окна, если снаружи температура выше, чем внутри.

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