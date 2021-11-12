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Тепло повернулося: синоптики розповіли, де буде до +13

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П'ятниця 12 листопада 2021 06:31
Тепло повернулося: синоптики розповіли, де буде до +13 Колаж РБК-Україна: погода в Україні 12 листопада буде теплою в деяких областях
Автор: Styler

Погода в Україні сьогодні, 12 листопада, буде ясною і без опадів. При цьому в деяких областях країни буде тепліше, ніж на решті території.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західних областях без опадів. При цьому найтепліше буде в Закарпатській області - +10+12. У Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях +9+11.

У Хмельницькій та Чернівецькій областях +8+10. У Рівненській області +7+9, у Волинській - +6+8.

На півночі без опадів. Температура в Чернігівській та Сумській областях становитиме +6+8 градусів.

У центральних регіонах без дощів. У Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Черкаській областях +8+10.

На сході також без опадів. У Донецькій, Луганській та Харківській областях вдень буде +6+8.

На півдні України дощів також не буде. У Запорізькій області +9+11, у Херсонській та Миколаївській - +10+12, в Одеській - +11+13.

В окупованому Криму буде сухо і місцевих жителів чекають +11+13.

У Києві без дощів. Вдень температура повітря прогріється до +7+9. При цьому буде дути південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Тепло повернулося: синоптики розповіли, де буде до +13

Погода в Україні 12 листопада (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач дав прогноз погоди до Нового року.

Раніше синоптики назвали дату першого снігу в Києві.

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