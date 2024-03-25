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"Теперь ему навсегда 24 года": на войне погиб бывший работник Hromadske

На фронте погиб работник Hromadske (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На войне 22 марта погиб Николай Оранский, несколько лет работавший в Hromadske инженером ТЖК. Николай ушел защищать родную страну в 2022 году.

Детали сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hromadske.

В команде журналистов Hromadske Николай Оранский работал с 2019 по 2022 год. Затем он присоединился добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины.

"Николай был оператором БПЛА в 118-й отдельной механизированной бригаде и погиб во время боевого задания под Роботиным на Запорожье. Теперь ему навсегда 24 года. Hromadske выражает искренние соболезнования родным и близким Николая", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что можно помочь семье Николая Оранского и отправить помощь на карточку его отца - Романа Викторовича Оранского по реквизитам: 5168 7451 3540 8687

По данным ИМИ, Николай Оранский стал 75-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Николай Оранский родом из Кривого Рога. Получил профессию маркшейдера, окончив горно-геологический факультет Горного колледжа. Но его душа всегда тяготела к искусству.

Молодой криворожец играл на свирели и гитаре, принимал участие в фестивалях, был хорошо известен в местной музыкальной тусовке.

Проработав режиссером прямых эфиров на местном телеканале, он попробовал свои силы в Киеве.

Николай Оранский. с сайта hromadske

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