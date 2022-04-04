"Тепер він - райський птах": російські військові порізали папугу українки на шматки і намагалися з'їсти

Деталі історії

Ганна змушена була тікати з Київської області під час війни. Сусід переконав її, що не потрібно везти папугу через всю Україну та ще й з котом. Вона погодилася, сподіваючись, що з улюбленцем буде все добре.

Але сталося так, що сусід теж покинув село, не забравши при цьому її пташку.

Після цього Анна повідомила трагічну новину - її папужку вбили російські військові, які зайняли село.

"Окупанти порізали Zipa на шматки і намагалися його з'їсти. Про це свідчать відрізані крила, голова, вищипані пір'я і шматки пожованого м'яса на підлозі. Причина смерті встановлена. Тепер Zip - райський птах..." - з гіркотою написала дівчина.