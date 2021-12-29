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Тепер у небес буде свій поліцейський: від раку помер хлопчик, мрію якого здійснили "копи"

Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях помер маленький Саша Андрійчук. 10-річний хлопчик боровся з онкологічним захворюванням, але хвороба забрала життя дитини.

Про це повідомила волонтер Марта Левченко на своїй Facebook-сторінці.

Вона опублікувала сумний пост в соцмережі з фотографією маленького Саші, який так мріяв стати поліцейським.

"Маленький ангел Саша...Тепер у небес буде свій поліцейський. Наш любий захисник міста добра.... Будемо пам'ятати і любити тебе завжди...", - написала Марта.

Помер Саша Андрійчук, який боровся з раком (фото: facebook.com/lev.marta)

Історія Саші Андрійчука

Саша жив у Чернівцях з матір'ю. Коли йому було 8 років лікарі діагностували йому рак мозку - медулобластому. Медики тоді сказали, що втрачено багато часу...У хлопчика була паралізована частина тіла, але він до останнього боровся з недугою. З кожним днем дитина слабшала, але мати і волонтери боролися за збереження його життя.

Поліцейські допомогли збутися мрії дитини

Саша дуже мріяв стати поліцейським, він просто марив цим. Для нього правоохоронці були кумирами. І в один прекрасний день вони допомогли його мрії здійснитися.

15 лютого близько 80 правоохоронців з Чернівецької та Івано-Франківської областей зібралися біля кризового центру "Місто добра", в якому Саша перебував з мамою.

Копи з оплесками зустріли хлопчика, а потім урочисто прийняли його до лав патрульної поліції.

У Чернівцях Сашу приймали до лав поліції (фото: shpalta.media)

Зазначимо, що 10 років життя Саші були зовсім нелегкими. Крім страшної хвороби у нього був батько-тиран, який мучив його і матір. Останнім часом жінка з хлопчиком жили в притулку для жертв домашнього насильства "Місто добра". Тато життям дитини не цікавився.

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