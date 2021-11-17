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Тепер ви можете перевірити наявність вакцин від COVID поблизу: як це легко зробити

Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу в Україні триває і стає ще доступнішою. Тепер перевірити наявність і кількість вакцин по близькості від вашого місця розташування можна за допомогою спеціального чат-бота в Telegram.

Він називається чат-бот "Медичні закупівлі України" і доступний за посиланням.

За допомогою чат-бота українці зможуть побачити, скільки на даний момент є вакцин в конкретному пункті щеплення.

Також ви зможете побачити пункти щеплення, що знаходяться поруч з вами. Звичайно, що і назви вакцин від коронавірусу вам будуть доступні та ви зможете вибрати будь-яку.

База даних Telegram-бота оновлюється щодня. Вона ґрунтується на звітах, які пункти вакцинації передають в інформаційну систему MedData.

Державне підприємство "Медичні закупівлі" здійснює закупівлі ліків та лікарських засобів на кошти державного бюджету.

Ось так виглядає чат-бот в Telegram.

Як ми раніше писали, Булавінова зробила заяву про вакцинацію людей, які вже перехворіли COVID-19.

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Вакцинація