Тепер виліковний: медики створили препарат від смертельного вірусу

Лихрадка Ебола тепер не є невиліковною. Вчені з усього світу роками намагалися знайти препарат, який би боровся зі смертельним захворюванням. І нещодавно медикам вдалося розробити два експериментальних методи лікування Еболи, що викликається небезпечним вірусом.

За інформацією західного видання Wired, нині проводяться клінічні випробування нових препаратів в Демократичній Республіці Конго, де нещодавно зафіксували новий спалах лихоманки Ебола. Небезпечний вірус вже встиг забрати життя 180 жителів цієї африканської країни.

Вчені розробили препарат від лихоманки Ебола (фото: GettyImages)

Вчений, що контролював проведення досліджень з розробки вакцини від лихоманки Ебола, сміливо заявив, що захворювання вже не варто називати невиліковним.

"Відтепер ми більше не будемо говорити, що Ебола невиліковна", - сказав Жан-Жак Муембе, гендиректор Національного інституту біомедичних досліджень у Республіці Конго.

Вчені розробили препарат від лихоманки Ебола (фото: sciencemag.org)

Згідно з інформацією зарубіжних ЗМІ, ці ліки вже рекомендують приймати всім хворим на лихоманку. Препарат вводиться внутрішньовенно та запобігає розвитку смертельної хвороби в організмі.

Компанія-розробник обіцяє виготовити необхідну кількість доз.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський попередив батьків про небезпечний вірус з ризиком летального результату, який особливо активний в період літньої спеки.