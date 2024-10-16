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Хрупкая и нежная. Тина Кароль восхитила снимками в полупрозрачном комбинезоне без нижнего белья

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила неожиданным дуэтом и чувственным исполнением песни, на этот раз восхитила сеть новой фотосессией в откровенном образе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию в Instagram знаменитости.

Так, артистка предстала в необычном для себя образе. Для фото она выбрала кружевной комбинезон белого цвета, который подчеркнул ее подтянутую фигуру. Кароль выбрала эффектные позы, при этом она прикрывала руками грудь - очевидно, для съемки она выбрала лук без нижнего белья.

Певица очаровала сеть (фото: instagram.com/tina_karol)

Свой образ певица дополнила естественным макияжем, а волосы собрала в высокую прическу с торчащими прядями.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Кароль тут же принялись осыпать ее комплиментами, ведь на снимках она получилась очень женственной и нежной:

  • "Такая хрупкая и нежная"
  • "Фантастическая"
  • "Красавица"
  • "Фото - просто вау!"
  • "Боже, какая нежность, вам так идет белый цвет"
  • "Какие комфортные фото получились. Как-то аж веет атмосферой спокойствия"
  • "Красавица"
  • "Очаровательная"
  • "Тебе так идет этот образ".

Отметим, что сейчас певица находится в туре по Украине в поддержку своего нового альбома "Лірика". Он включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу Кароль называет одной из лучших в своей карьере.

К слову, недавно певица выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика". Знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, а также похвасталась стальным прессом.

А на одном из своих концертов артистка перепела хит "Скандал" на украинском языке.

Тина Кароль сейчас (фото: instagram.com/tina_karol)

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