Хрупкая и нежная. Тина Кароль восхитила снимками в полупрозрачном комбинезоне без нижнего белья
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно поразила неожиданным дуэтом и чувственным исполнением песни, на этот раз восхитила сеть новой фотосессией в откровенном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию в Instagram знаменитости.
Так, артистка предстала в необычном для себя образе. Для фото она выбрала кружевной комбинезон белого цвета, который подчеркнул ее подтянутую фигуру. Кароль выбрала эффектные позы, при этом она прикрывала руками грудь - очевидно, для съемки она выбрала лук без нижнего белья.
Певица очаровала сеть (фото: instagram.com/tina_karol)
Свой образ певица дополнила естественным макияжем, а волосы собрала в высокую прическу с торчащими прядями.
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Как отреагировали в сети
Фолловеры Кароль тут же принялись осыпать ее комплиментами, ведь на снимках она получилась очень женственной и нежной:
- "Такая хрупкая и нежная"
- "Фантастическая"
- "Красавица"
- "Фото - просто вау!"
- "Боже, какая нежность, вам так идет белый цвет"
- "Какие комфортные фото получились. Как-то аж веет атмосферой спокойствия"
- "Красавица"
- "Очаровательная"
- "Тебе так идет этот образ".
Отметим, что сейчас певица находится в туре по Украине в поддержку своего нового альбома "Лірика". Он включает 8 новых композиций, являющихся олицетворением эмансипации и экспрессии. Эту работу Кароль называет одной из лучших в своей карьере.
К слову, недавно певица выпустила чувственный клип на песню "Відчиняю", ставшую первым синглом из альбома исполнительницы "Лірика". Знаменитость продемонстрировала всю свою гибкость и пластичность тела, а также похвасталась стальным прессом.
А на одном из своих концертов артистка перепела хит "Скандал" на украинском языке.
Тина Кароль сейчас (фото: instagram.com/tina_karol)
Ранее Тину Кароль заподозрили в романе с молодым бизнесменом.
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