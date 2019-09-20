Температура опуститься нижче нуля: синоптики шокували прогнозом погоди

Погода в Україні у суботу, 21 вересня, очікується прохолодна практично у всіх регіонах України. Крім того, жителі країни будуть засмучені дощами, а також поривчастим холодним вітром. Свій прогноз погоди на найближчі дні дала синоптик Наталка Діденко на сторінці в Facebook.

"Ізотерма (лінія з однаковою температурою повітря) в нуль градусів і нижче охопить практично всю Україну. Крім Закарпаття, південно-східної частини і Сходу. А це значить, що в рамках цієї ізотерми найближчої ночі ймовірно заморозить до 0 -3 градуси. Завтра вдень температура повітря підвищиться скромно, +12 +15 градусів, на півдні очікується +14 +19 градусів", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Дощів в суботу буде небагато, однак вони будуть посилені північно-західним вітром, до 5-12 м/с.

"Дощі в суботу пройдуть в Житомирській, Рівненській, Дніпропетровській областях і в східній частині України. На решті території – без істотних опадів. Вітер буде північно-заходним, 5-12 м/с, поривчастий", - додала Діденко.

Карта погоди

У Києві 21 вересня буде сухо, але холодно. Вночі можливі заморозки.

"У Києві 21 вересня погода передбачається переважно суха, але холодна й вітряна. Вночі +3 +5 градусів, в околицях можливі заморозки 0 -3 градуси, завтра вдень близько +12 градусів. У неділю, 22 вересня, у столиці значно потеплішає до +20 градусів, буде багато сонця, однак з поривчастим вітром", - розповіла Діденко і дала прогноз погоди на день осіннього рівнодення, 23 вересня.

"День осіннього рівнодення, 23 вересня, також очікується сонячним, проте знову трохи похолодає", - написала синоптик.