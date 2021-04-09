Температура два тижні - не означає, що тяжко хворий: лікар розповів про лікування COVID-19 в Ізраїлі

Медик звернув увагу на те, що навіть, якщо у людини температура два тижні - це не означає, що вона тяжко хвора, це просто один із симптомів COVID-19.

Пацієнту призначають рясне питво, відпочинок і контакт зі своїм сімейним лікарем.

"У всьому світі вона градується за шкалою NEWS-2: сатурація, кількість подихів, гемодинаміка (тиск і пульс) і свідомість. Якщо у людини температура навіть два тижні, це не означає, що він тяжко хворий. Це один із симптомів. Існує симптоматичне лікування. Рясне питво - симптоматичне лікування. Відпочинок, спілкування зі своїм сімейним лікарем", - розповів Бриль.

Борис розповів, яких пацієнтів в Ізраїлі кладуть в стаціонар.

"За шкалою NEWS-2 зниження сатурації нижче 94, підвищення кількості дихань... Там періодично змінюється: спочатку було 24, сьогодні поставили 28, по-моєму, зараз перевели на 27 - це вже називається середньою тяжкістю. І цих людей вже переводять до лікарні. Інших людей в лікарні не водять — ні на КТ, ні на що. Основна маса — це симптоматичне лікування", — зазначає лікар.

Ізраїльські лікарі не призначають хворим на коронавірус нічого зайвого.

"Як я сказав, не дають гормони, не дають автокоагуляцію, не дають антибіотики. Тому що доведено, що це підвищує ризик смертності й ризик тяжкості захворювання", - зазначив медик.

Найголовнішим є в Ізраїлі ПЛР-тест. Його можна здати, навіть сидячи у своїй машині. Аналіз візьмуть медики з вікна авто.