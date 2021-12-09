Тіло вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова знайдено: що відомо

Тіло Тараса Познякова знайшли ще влітку

Тіло Тараса Познякова виявили на трасі Житомир-Києва. Виявили його ще влітку, але впізнати відразу не змогли.

Тільки після всіх експертиз стало відомо, що це тіло львів'янина Тараса Познякова, який зник ще у 2016 році.

До пошукових робіт була залучена Спецтехніка Міністерства оборони. Ситуація ускладнювалася тим, що з 2016 року рельєф даної місцевості сильно змінився.

Як повідомив Артем Дехтяренко, працівники СБУ отримали нові дані, які зараз перевіряють. Дані говорять про те, що вбивство Познякова могло мати замовний характер.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Що відомо про вбивство Тараса Познякова

Тарас Позняков виїхав з дому 4 квітня 2016 року. Він прямував до Києва, але до місця призначення так і не доїхав.

По дорозі підібрав двох попутників, які представилися вигаданими іменами та назвалися бійцями "Правого сектора". Хлопці засвітилися на камерах на заправці і їх оголосили в розшук.

Пізніше стало відомо, що це громадянин Росії Луан Кінгісепп і Дмитро Голуб. Постріли у водія з пістолета ТТ, за матеріалами справи, здійснив Луан Кінгісепп.

Однак тіло загиблого знайти не змогли, а злочинці зізналися тільки у викраденні автомобіля, а ось у вбивстві – не зізнавалися.

Луан Кінгісепп загинув у Києві у 2019 році під час вибуху у квартирі. Дмитро Голуб був заарештований і засуджений у 2019 році.

Йому присудили довічне тюремне ув'язнення з конфіскацією всього майна.