"Тіло вкрилося червоними плямами": пляжі Азовського моря атакують небезпечні медузи

Вода нагадує желеподібну масу

Як повідомляє сайт "РІА-Мелітополь", дівчинка купалася в морі на пляжі Кирилівки, після чого дорослі побачили сильну алергічну реакцію на її тілі.

"Дівчинка гралася у воді, а коли вийшла, рідні побачили на її тілі червоні плями. Хоч медуз поруч у воді не було, грішать все-таки на них", - йдеться в повідомленні.

Щоб допомогти дитині випробували багато різних засобів, але алергічну реакцію вдалося прибрати не відразу.

Фото: у Кирилівці дівчинку вжалила медуза (ria-m.tv)

Відпочивальники продовжують скаржитися, що вода на курортах Азовського моря швидше нагадує желеподібну масу.

Звідки в Азовському морі беруться корнероти і коли вони "підуть"

Експерти кажуть, що цей тип медуз сюди приносить течія з Чорного моря. Річ у тому, що через посуху в річки Кубань і Дон майже не надходить дощова вода, тому в Азовському морі, куди вони впадають, знизився рівень солоності.

Разом з тим солона вода заходить в Азовське з Чорного моря і приносить з собою медуз.

"Кілька років тому рівень солоності Азовського моря становив 8,5-9 проміле, а зараз зріс у півтора рази - до 16. Це одна з причин збільшення чисельності чорноморських мешканців на Приазов'ї", - пояснюють фахівці.

Таке явище тимчасове - після найближчого шторму медуз віднесе подалі від берега.

Що робити, якщо вжалила медуза

Хоча опік від корнерота не смертельний, він небезпечний для алергіків, маленьких дітей і літніх людей. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми. Лікарі радять у разі контакту з твариною прийняти антигістамінний препарат.

Лікарі радять промити обпалене місце морською або солоною водою (прісною - не можна), а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи.

Нейтралізувати опік можна соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.