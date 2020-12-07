Телевізійник влаштував ДТП в Києві: не може зв'язати двох слів (відео)

У понеділок, 7 грудня, у Києві на перехресті Оболонської та Межигірської вулиць на Подолі п'яний водій Chevrolet влетів у задню частину автомобіля Opel. За кермом Chevrolet перебував співробітник телеканалу "1+1" Віталій Середа.

Трохи пізніше підійшов його більш тверезий друг, який відразу почав качати права, і казав, що не бачив, у якому стані перебуває водій. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Тест на наявність алкоголю в крові показав, що водій настільки п'яний, що драгер навіть не може показати таке значення. Також з'ясувалося, що страхового поліса на це авто у Віталія немає.

Відео можете подивитися за цим посиланням.

Користувачі мережі вкрай обурені, що чоловік у такому неадекватному стані сів за кермо.

Просто капець! Водій просто убитий в мотлох. Думаєте, буде покараний?

Добре, що так все закінчилося, і він не встиг виїхати на перехрестя;

Мені в цій ситуації тупо шкода його дружину і двох малолітніх дітей. Я цю людину знаю особисто. Правда останні два роки ми не спілкувалися. Але хіба я раз йому казала, що алкоголь не доведе його до добра? І не раз і не два, і навіть не десять. Але навіщо мене слухати, що я розумію, ага...

Цікаво, це на плюсах покажуть?

Бридко дивитися на це!

Просто набратися до втрати пульсу і сідати за кермо;

Видно дружбана трохи менше торкнуло. Зате іконки на панелі. Добре хоч потурбувалися, наклеїли. Страшно уявити, що було б без них.

Нагадаємо, в Києві таксист помер за кермом під час руху. Некероване авто вилетіло на тротуар.

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