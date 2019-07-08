Телеміст з Росією "підірвав" мережу: такий давно існує

Телеміст із пропагандистським каналом "Росія 24" обурив українців
Телеміст із Російською Федерацією, який вирішив провести телеканал NewsOne, викликав різку реакцію в українському політикумі, серед громадських діячів, журналістів та простих громадян. Ініціатори скандального проекту пояснюють своє рішення тим, що нібито сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією. Такий коментар телеканалу в мережі просто "рознесли".
У партії екс-президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" розкритикували анонсований на 12 липня "телеміст" із російським пропагандистським каналом "Росія-24" і закликали СБУ, РНБО і Нацраду відреагувати на ситуацію.
Крім того, лідер "Азова" і кандидат у народні депутати від об'єднаних націоналістів ВО "Свобода" Андрій Білецький з цього приводу вже висунув ультиматум президенту Володимиру Зеленському.
Відомий журналіст Денис Казанський наголошує, що такий "телеміст" є протизаконним, і на ініціативу про його проведення повинні звернути увагу правоохоронці.
"Запланований пропагандистами телеміст - поза законом. Отже завдання правоохоронців просто запобігти це правопорушення. Подивимося, як вони це зроблять", - написав блогер у своєму Facebook.
Скрін: facebook.com/den.kazansky
Так, Ігор Черняк у своєму Facebook нагадав про заборону від 2014 року здійснювати ретрансляцію цього російського пропагандистського каналу на території України. Також він опублікував відповідний наказ МВС.
Телеміст із "Росія 24" є поза законом (Скрін: facebook.com/igor.cherniak.121)
"Вся справа в тому, що ніякий телеміст з Росія-24 не можливий, адже телеміст передбачає ретрансляцію ефіру цього каналу. Того самого каналу, який поза законом на території України з 2014 року. І якщо сьогодні з'явилися повідомлення про можливе порушення закону, завдання правоохоронних органів - ці порушення запобігти. Дуже просто - запобігти! А щоб органам працювалося легше і вказівки віддавалися чіткіше - час згадати про наказ Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова # 840 від 19.08.2014 року. В цьому наказі - все досить зрозуміло і однозначно. І так. Той самий канал, партнер по "телемосту", там теж прямо вказано. Так що, Арсене Борисовичу, ви все ще проти пропагандонских каналів або вже коньюктура змінилася?" - йдеться в його повідомленні.
Скрін: facebook.com/igor.cherniak.121
Додамо, що Казанський жорстко розкритикував ідею, суть якої вбачає у намірі викликати беспорятки в Україні призвести до конфронтації.
"Із вбивцями немає про що розмовляти. Але суть задуманої Медведчуком акції не в тому, щоб говорити. Робиться все це очевидно з метою викликати заворушення, погроми, протести і попіаритися на цьому.
Організатори цієї провокації не дурні. Вони прекрасно усвідомлюють, до чого може призвести проведення такого "телемосту" в столиці країни, яка втратила тисячі людей у війні з росіянами. І свідомо працюють на те, щоб викликати спалах насильства.
Нинішній російський режим живиться кров'ю, трупами, злістю і ненавистю. У цьому його суть, тому вся зовнішня політика Кремля сьогодні зводиться до того, щоб провокувати насильство всюди, де тільки можна. Нещодавно вони зробили це в Грузії. Тепер на черзі знову ми", - йдеться в повідомленні.
Скрін: facebook.com/den.kazansky
У РНБО також відреагували на "телеміст" і закликали всіх "припинити істерику", дали ініціативи негативну оцінку і заявили, що працюють над вирішенням.
Також секретар РНБО України Данилюк заявив, що анонсований телеміст за участю російського пропагандистського телеканалу "Россия24" і телеканалу NewsOne з медіа-групи Віктора Медведчука є "непорозумінням", порівняння якого із мостом "США-СРСР" в 1986 році є дешевою маніпуляцією.
Скрін: facebook.com/rnbou
У коментарях до повідомлення щодо "телемосту" можна зустріти масу негативнрой реакції користувачів мережі, проте знаходяться і прихильники такої ініціативи, які саме й шукають паралелі з телемостом між Штатами та Союзом в 86-му році минулого століття. Крім того, деякі зазначають, що в ефірі передачі "ВатаШоу" вже влаштовують бесіди з простими громадянами двох країн.
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Нагадаємо, в березні Латвійський канал LTV звільнив співробітника, який забезпечив телеміст між студією LTV і російським каналом Russia Today.
Також ми писали про те, що нещодавно Володимиру Зеленському подарували шкільний підручник з історії України і світу і порадили детальніше вивчити історичні події 1939 року, щоб точно знати, коли "війна ввірвалася в наш дім".
Додамо, що якийсь час назад глава АПУ Андрій Богдан виступив з ініціативою щодо референдуму про діалог України з Росією, которвя викликала в суспільстві величезний резонанс. Після цього президент Зеленський заявив, що таких переговорів не буде. Однак ідея досі час від часу піднімається.