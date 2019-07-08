Телеміст з Росією "підірвав" мережу: такий давно існує

Телеміст із РФ розкритикували в мережі (Фото: колаж РБК-Україна)

Телеміст із пропагандистським каналом "Росія 24" обурив українців

Телеміст із Російською Федерацією, який вирішив провести телеканал NewsOne, викликав різку реакцію в українському політикумі, серед громадських діячів, журналістів та простих громадян. Ініціатори скандального проекту пояснюють своє рішення тим, що нібито сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів із Росією. Такий коментар телеканалу в мережі просто "рознесли".

У партії екс-президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" розкритикували анонсований на 12 липня "телеміст" із російським пропагандистським каналом "Росія-24" і закликали СБУ, РНБО і Нацраду відреагувати на ситуацію.

Крім того, лідер "Азова" і кандидат у народні депутати від об'єднаних націоналістів ВО "Свобода" Андрій Білецький з цього приводу вже висунув ультиматум президенту Володимиру Зеленському.

Відомий журналіст Денис Казанський наголошує, що такий "телеміст" є протизаконним, і на ініціативу про його проведення повинні звернути увагу правоохоронці.

"Запланований пропагандистами телеміст - поза законом. Отже завдання правоохоронців просто запобігти це правопорушення. Подивимося, як вони це зроблять", - написав блогер у своєму Facebook.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

Так, Ігор Черняк у своєму Facebook нагадав про заборону від 2014 року здійснювати ретрансляцію цього російського пропагандистського каналу на території України. Також він опублікував відповідний наказ МВС.

Телеміст із "Росія 24" є поза законом (Скрін: facebook.com/igor.cherniak.121)

"Вся справа в тому, що ніякий телеміст з Росія-24 не можливий, адже телеміст передбачає ретрансляцію ефіру цього каналу. Того самого каналу, який поза законом на території України з 2014 року. І якщо сьогодні з'явилися повідомлення про можливе порушення закону, завдання правоохоронних органів - ці порушення запобігти. Дуже просто - запобігти! А щоб органам працювалося легше і вказівки віддавалися чіткіше - час згадати про наказ Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова # 840 від 19.08.2014 року. В цьому наказі - все досить зрозуміло і однозначно. І так. Той самий канал, партнер по "телемосту", там теж прямо вказано. Так що, Арсене Борисовичу, ви все ще проти пропагандонских каналів або вже коньюктура змінилася?" - йдеться в його повідомленні.

Скрін: facebook.com/igor.cherniak.121

Додамо, що Казанський жорстко розкритикував ідею, суть якої вбачає у намірі викликати беспорятки в Україні призвести до конфронтації.

"Із вбивцями немає про що розмовляти. Але суть задуманої Медведчуком акції не в тому, щоб говорити. Робиться все це очевидно з метою викликати заворушення, погроми, протести і попіаритися на цьому.

Організатори цієї провокації не дурні. Вони прекрасно усвідомлюють, до чого може призвести проведення такого "телемосту" в столиці країни, яка втратила тисячі людей у війні з росіянами. І свідомо працюють на те, щоб викликати спалах насильства.

Нинішній російський режим живиться кров'ю, трупами, злістю і ненавистю. У цьому його суть, тому вся зовнішня політика Кремля сьогодні зводиться до того, щоб провокувати насильство всюди, де тільки можна. Нещодавно вони зробили це в Грузії. Тепер на черзі знову ми", - йдеться в повідомленні.

Скрін: facebook.com/den.kazansky

У РНБО також відреагували на "телеміст" і закликали всіх "припинити істерику", дали ініціативи негативну оцінку і заявили, що працюють над вирішенням.

Також секретар РНБО України Данилюк заявив, що анонсований телеміст за участю російського пропагандистського телеканалу "Россия24" і телеканалу NewsOne з медіа-групи Віктора Медведчука є "непорозумінням", порівняння якого із мостом "США-СРСР" в 1986 році є дешевою маніпуляцією.

Скрін: facebook.com/rnbou

У коментарях до повідомлення щодо "телемосту" можна зустріти масу негативнрой реакції користувачів мережі, проте знаходяться і прихильники такої ініціативи, які саме й шукають паралелі з телемостом між Штатами та Союзом в 86-му році минулого століття. Крім того, деякі зазначають, що в ефірі передачі "ВатаШоу" вже влаштовують бесіди з простими громадянами двох країн.

Які прості люди? Ви що, тільки народилися і не знаєте підлих і нахабних методів глашатаїв Медведчука та його кума? Та хай там зберуться самі "чесні" за їх поняттями, нам з ними не очем говорити! Вже наговорив на тисячі жертв, на розруху всього Донбасу! Скільки ви вестися будете на брехливу пропаганду агресора і недобитків;

Жодних мостів, мости давно спалені, Градом і мінами, залиті кров'ю наших громадян!

Всіх працівників каналу - на фронт Нехай там "поговорять" з "простими людьми" з Росії;

Такий телеміст з простими людьми давно існує. Називається ВатаШоу;

А ви поговоріть з украинцями. Не треба "мосту". Прийдіть в госпіталь, це недалеко. Запитайте у цих дітей, де їх руки-ноги. Запитайте у них - чи захочуть вони поговорити?

Замість українців там хіба що можна поставити фото убитих солдатів, дітей, мирних жителів, пасажирів М17. Нам не про що говорити з вбивцями. Але цей телеміст Нацрада має заборонити. Це як гумконвої - поїхав один, а за ним такі ж десятки зі зброєю;

Звертаюся до ворожого каналу, ви запитайте у родичів загиблих, можна з ними про щось говорити, і ви не громадяни України, якщо ви працюєте на ворожому і продажному каналі;

Поки йде війна - звичайних людей немає... а провокація є... звичайними вони стануть, коли звалять звідси, і ми за ними хвіртку закриємо на сім замків... от тоді можна подумати - чи варто про щось вести задушевні бесіди з простими типу людьми там і в якому форматі... хоча сумніваюся в нагальність такої затії... комусь цікава думка тих, хто навіть сьогодні бажає нам смерті і рабства? Ви ж розумієте, що визирає з-під овечої шкури?

А чому саме перед виборами? Не треба ніяких телемостів, нехай краще зроблять міст в Станиці Луганської за свої гроші;

Який міст, яка дружба - чим більше Путін вбиває сусідів, тим вище його рейтинг у росіян! Не влаштовуйте цирк, нехай ваші клоуни відпочинуть!

Я вважаю, треба використовувати навіть найменшу можливість для мирного врегулювання! І, не забувати, що на передовій наші хлопці, їх життя, а не ставати в позу, як закликає нас По - це заклики до війни, а не до європейської солідарності;

А я за телеміст. Нехай кожен українець висловить усе, що думає про них. І потім у більшої частини населення "тарілки" і вони не тільки це дивляться...

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Нагадаємо, в березні Латвійський канал LTV звільнив співробітника, який забезпечив телеміст між студією LTV і російським каналом Russia Today.

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