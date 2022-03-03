У Telegram з'явився небезпечний бот, який краде акаунти: як убезпечити себе
У Центрі протидії дезінформації при РНБО України інформують про появу нового чат-бота у надпопулярному в ці дні месенджері Telegram. Зокрема, бот зламує та краде акаунти користувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Так, наведено приклад чат-бота @DdosInstruction_bot, який нібито має "інструкцію з кібервійни".
Однак, коли його запустити на своєму пристрої, то він пропонує "перевірити ваш акаунт".
Як тільки "перевірка" пройдена, людина відразу ж втрачає доступ до свого облікового запису. Це означає, що в подальшому злочинці можуть використовувати його у своїх цілях.
У Telegram з'явився небезпечний бот (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Як убезпечити себе
Увімкніть в Telegram двоетапну перевірку: "Налаштування" - "Конфіденційність і безпека" - "Двоетапна перевірка".
Також потрібно бути уважними і використовувати лише офіційні чат-боти (офіційний чат-бот Служби безпеки України: @stop_russian_war_bot та офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги: @tribunal_ua_bot).
Раніше ми повідомляли, як швидко працювати з ботом, що допомагає шукати диверсантів.
Також ми писали, як захистити себе при використанні месенджерів.
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