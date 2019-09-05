Я тебе покладу, потвора, ч*о болотне: у Харкові "коп" накинувся на водія (відео 18+)

У Харкові інспектор патрульної поліції погрожував водієві розправою і грубо нецензурно лаявся. Інцидент стався на трасі в районі Холодної гори після дорожньої пригоди. Відповідне відео опублікував 4 вересня в Twitter користувач мережі під ніком Evhen (Увага, присутня ненормативна лексика).

На ролику під назвою "Моя нова реформована поліція" показана словесна перепалка учасника дорожнього руху і "копа".

Треба сказати, що і сам інспектор, і водій авто, не соромляться у виразах та обзивають одне одного.

Через деякий час до конфліктуючих підійшов літній чоловік та заявив, що бачив, як поліцейський вдарив водія по обличчю.

Правоохоронець вимагав, щоб до нього з авто вийшов чоловік-водій, щоб розібратися.

Фото: скріншот

"Я не хочу нікуди виходити з машини, ти мені дзеркало..." - обурюється водій

"Ти думаєш, ти с*ка грамотний, чи що?" - говорить "коп".

"Я зліва їхав, ти що хотів, щоб я підрізав?" - запитує чоловік.

"Я тобі скажу, коли сигналити, ти зрозумів? Потвора. Ми мужик чи хто? Давай виходь, я тобі розповім, хто я такий", - наполягає інспектор.

Водій каже, що може взяти биту і вийти з авто.

"Яку біту? Давай сюди. Я тебе з битою покладу, ти потвора... Ч*о болотне", - обзивається поліцейський.

В цей час до "копа" підходить чоловік у віці та критикує дії правоохоронця: "Нахалюга! Ти мені не тикай. Ти ж совість май. Що він зробив? Ти не мав права його... Ти його бив по обличчю. Ти не мав права. Я звідти бачив".

Чим закінчився цей конфлікт не відомо.

Відео: twitter.com/evhen_n

Користувачі мережі обурюються такою поведінкою патрульного і в коментарях до публікації критикують результати проведення реформи поліції.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, в Харкові нещодавно стався неприємний інцидент – дільничний інспектор поліції побив пенсіонера, а його дружину облаяв нецензурними словами. Пізніше правоохоронця відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, 7 липня у Києві позашляховик Nissan Patrol з чотирма військовими влетів на дах легкового автомобіля Volkswagen Jetta і зупинився на капоті. У салоні розбитого автомобіля разом з водієм знаходилася також дев'ятирічна дитина. Після ДТП військові відкрутили номери на авто і зникли.