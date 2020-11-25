Тебе ніколи не забудуть: футбольний світ відреагував на смерть Марадони

Дієго Марадона помер в Аргентині у середу, 25 листопада, у віці 60 років. Вранці у легендарного футболіста стався серцево-легеневий напад, який призвів до зупинки серця. Весь футбольний світ сумує через таку втрату.

Уряд Аргентини оголосив у країні триденний траур, а колишній клуб футболіста, італійський "Наполі" вшанував його пам'ять.

"Назавжди. Прощай, Дієго", - написав клуб "Наполі", кольори якого Марадона захищав у період з 1984 по 1991 рік.

"Прощай, Дієго. Ти будеш вічним у кожному серці футбольної планети", - зазначила збірна Аргентини, якій футболіст допоміг виграти чемпіонат світу у 1986 році.

"Вічна вдячність. Вічний Дієго", - написав аргентинський клуб "Бока Хуніорс", за який Марадона виступав у 1981-1982 і 1995-1997 роках.

"Я глибоко засмучений смертю Дієго Марадони, одного з найвидатніших і найбільш знакових фігур світового футболу. Він досяг величі як чудовий гравець з власною геніальністю і харизмою", - заявив президент УЄФА Олександр Чеферін.

"Дуже сумний день для всіх аргентинців і для футболу. Він залишає нас, але не йде, тому що Дієго вічний. Я зберігаю всі прекрасні моменти, пережиті з ним, і я хотів скористатися нагодою, щоб висловити свої співчуття усій його родині та друзям. Спочивай з миром", - зазначив зірка збірної Аргентини та іспанської "Барселони" Ліонель Мессі.

"Сьогодні я прощаюся з другом, і світ прощається з вічним генієм. Один з кращих на світі. Незрівнянний фокусник. Він іде занадто рано, але залишає спадщину без обмежень і порожнечу, яку ніколи не заповнити. Спочивай з миром. Тебе ніколи не забудуть", - написав знаменитий португальський футболіст Кріштіану Роналду, який зараз грає за італійський "Ювентус".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко також опублікував спільне фото з Марадоною і висловився.

"Ти завжди дарував мені емоції та посмішки. Ніщо не скасовує того, що ти зробив для всіх, хто любить футбол. Спочивай з миром вічна легенда", - написав Шевченко.

"Які сумні новини. Я втратив друга, а світ втратив легенду. Попереду ще багато, чого треба сказати, але поки що дай Бог сил членам сім'ї. Я сподіваюся, що одного разу ми зможемо разом пограти в м'яч в небі", - зазначив "Король футболу" Пеле.

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