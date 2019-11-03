Я тобі зараз голову відріжу: Ківа знову потрапив у скандал

Ілля Ківа, який нещодавно розмірковував про мораль у стінах Верховної Ради, знову оскандалився. На цей раз він погрожував незнайомій людині на вулиці "відрізати їй голову". Коли нардеп з партії "Опозиційна платформа - за життя" підходив до свого автомобіля, він почув запитання від чоловіка, ймовірно активіста, який запитав його, навіщо він ховається від народу. У відповідь незнайомець отримав від Ківи різку і грубу відповідь. Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Klymenko Time".

"Від народу ховаєтеся, чи що?" – запитав чоловік.

"У сенсі?", - запитав Ківа.

"Ну от з охороною...", - пояснив чоловік.

"Ти що, дурень, бл*ть?! Я тобі зараз голову відріжу, с*ка!" – прокричав нардеп.

Відео: Розмова Ківи на вулиці з активістом (YouTube)

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на інцидент з нардепом. Деякі вважають, що слово активіст в Україні стало лайливим і вони виправдовують Іллю Ківу.

Я от не зрозумів, а що трапилося - то ? Що за активіст, що за конфлікт ?

А активісти в Одесі пам'ятник Жукову знесли і квіти спалили!! Тому слово активіст в Україні вже лайливе!!!

Мої студенти провели микроисследование: виявилося, що 91процент активістів-патріотів... ніде не працюють! Так за рахунок чого-кого живуть ці розумові... "інваліди-мракобіси-хами"?

Нарешті "активісти"отримали адекватну відповідь.

Скріншот коментарів (YouTube)