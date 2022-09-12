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"Тобі залишилося лише обійняти близьких": Саліванчук розповіла про шокуючу розмову з російським актором

Анна Саліванчук розповіла про російського актора (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Зірка серіалу "Якось під Полтавою" Анна Саліванчук розповіла про російського актора Олександра Пашкова, який у перші дні повномасштабного вторгнення Росії радив їй обійняти близьких людей та змиритися з поразкою України.

Про це акторка розповіла у "Сніданку з 1+1".

За її словами, така розмова з колегою по знімальному майданчику її шокувала.

Зокрема, на початку війни Саліванчук написала Пашкову з проханням розповісти у соцмережах правду. Однак, росіянин, який тривалий час жив та працював в Україні, відмовився це робити.

Акторка зазначила, що Олександр Пашков у Росії він не був популярний і нікому не був там потрібний. А в Україні він отримував головні ролі. Тому росіянин і перевіз в Україні дружину та трьох дітей.

"Він жив тут роки поспіль, заробляв багато грошей. У них же гонорари були набагато більшими, ніж в українських акторів... Перед війною ми знімалися. Я йому пишу 24 лютого: "Олександре, напиши щось, розкажи своїм людям". А він відповів: "Аню, все що тобі залишилося, так це обійняти близьких". Я була шокована через цю фразу", - сказала Саліванчук.

Анна Саліванчук розповіла про розмову з російським актором (скрін)

Також зірка зізналася, що відчуває сором за свою поведінку 8 років тому. Вона розповіла, що не розуміла, що потрібно відмовитись від роботи з російськими акторами та режисерами.

"Я не зрозуміла, що війна почалась. Я думала, що російські актори та режисери - це добре. І далі продовжувала зніматися у цих серіалах. Попри те, що ми завжди були подругами або коханками головних героїв, які приїжджали із Росії", - додала вона.

Нещодавно акторка Саліванчук скаржилась на лікарів у Буковелі та Яремче.

Також артистка поскаржилася на неприємну ситуацію, яка трапилася з нею в літаку.

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Анна Саливанчук