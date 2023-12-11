"Тебя будет нехватать". На войне погиб один из создателей украинских фильмов "Захар Беркут" и "Киборги"

На войне погиб работник киноиндустрии Руслан Володин с позывным "Космос". Он находился в команде съемок многих известных украинских фильмов.

О смерти героя сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного агентства Украины по кино.

На войне погиб работник киноиндустрии 1st Dolly механик Patriot Rental - Руслан Володин. Руслан работал в киноиндустрии с 2007 года.

Богатую фильмографию Руслана Володина наполняют такие полнометражные фильмы и сериалы, как: "Захар Беркут", "Киборги", "Сторожева застава", "Незламна", "Нюхач", "Битва за Севастополь" и другие.

Руслан Володин погиб на фронте (фото: facebook.com/Artem.Litvinenko)

28 февраля 2022 года он мобилизовался как доброволец в ряды ВСУ. Дослужился до звания лейтенанта, был командиром роты огневой поддержки 205 батальона.

"Русик... Не могу это осознать... Перебирал фото - и почти на всех ты работаешь. В самые тяжелые смены, с овертаймом и недосыпами - ты всегда улыбаешься, всегда в хорошем настроении. Настоящий профи, надежный и "свой", тебя любили и уважали все. Ты пошел добровольцем в первые дни. Не мог иначе. В этом весь ты. Война, проклятая россия, забирает у нас лучших...", - написал на своей странице в Facebook режиссер сериала "Нюхач" Артем Литвиненко.