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Пьяного в зюзю Тайсона Фьюри выгнали из бара: он полз на четвереньках и врезался в столб (видео)

Фото: Тайсон Фьюри (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Анастасия Большакова

Экс-чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, проигравшего украинцу Александру Усику , выгнали из паба из-за того, что он был сильно пьян и едва держался на ногах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Так, очевидцы из английского города Моркем сняли, как Фьюри выгнали из местного бара Nowhere в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Некоторые поклонники были возмущены таким поведением, ведь в конце этого года его ждет реванш с Усиком, а некоторые - наоборот шутили, что Тайсон до сих пор в шоке от нокдауна в 10-м раунде от украинца.

Кроме того, нашлись и те, кто похвалил "Цыганского короля", ведь тот, имея состояние в размере 300 миллионов фунтов, сидел в баре с друзьями и фанатами, где продавались напитки за 2,50 фунта.

Тайсона Фьюри выгнали из бара (Скриншот с видео)

На кадрах видно, что легендарный боксер полз на коленях, пока не ударился о столб фонаря.

Тайсона Фьюри выгнали из бара (Скриншот с видео)

 

Похоже, что "загул" после поединков с украинцами у Фьюри становится традицией, ведь после боя с Владимиром Кличко британца было не узнать. Тайсон поедал бургеры тонами, употреблял каждый день алкоголь, имел дело с запрещенными препаратами и был почти в шаге от суицида.

Этот "отдых" Фьюри продолжался в течение трех лет, пока боксер не принял решение остановиться и вернуться в спорт.

Фото: Тайсон Фьюри (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

К тому же Тайсон признается, что причиной его поведения был именно украинец, ведь после победы над ним Фьюри решил, что достиг всего в этой жизни.

"У меня была цель: избить Кличко. Когда твоя цель с детства, которую ты преследуешь всю свою жизнь осуществляется, ты не знаешь, что с этим делать. Мне казалось, что больше нечего достигать. Я всегда наблюдал за поединками Кличко и очень хотел избить его, победа над ним была как покорение Эвереста, а когда я его покорил, то огонь во мне погас. Я начал заставлять себя тренироваться", - рассказывает Тайсон.

Впрочем, на этот раз британец не смог одолеть украинца, но боксер все равно решил отдохнуть после поражения.

Фото: Тайсон Фьюри (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)

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Тайсон ФьюриБокс