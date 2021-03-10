Таємна дочка Путіна стала діджеєм і виступила в московському клубі (відео)

У Москві таємна 17-річна дочка президента Росії Володимира Путіна відіграла концерт у нічному клубі. Дівчина називає себе Луїза Розова і позиціонує себе, як діджей.
Про це йдеться в розслідуванні "Секретних матеріалів".
Луїзу Розову називають таємницею третьою донькою Путіна. Дівчина веде блог в соцмережах, де має 100 тисяч дописувачів, але ретельно приховує своє обличчя. І не дивно - вона дуже схожа на президента РФ.
Хоча в клубі і відмовляються від присутності "дочки Путіна" в якості діджея, але деякі факти говорять про зворотне.
За словами відвідувачів концерту, Луїза приїхала в клуб на машині зі спецномерами. Заклад змусили покинути журналістів і блогерів. Під час виступу територія охоронялася співробітниками спецпідрозділу МВС Росії.
В клубі встигли заявити, що все це нахабна брехня. А дівчину запросили, щоб підтримати її через буллінг в мережі.
Таємна дочка Путіна з'явилася в ролі діджея
Передбачається, що "невраховану" дочка від президента РФ могла народити в 2003 році Світлана Кривоногих. Мати Луїзи - подруга Путіна ще з часів Санкт-Петербурга, зараз їй 45 років.
Луїза Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)
У жінки нібито були стосунки з Путіним, завдяки чому вона отримала частку в банку "Росія", елітну нерухомість і гірськолижний бізнес.
Зазначимо, що у Володимира Путіна в шлюбі з дружиною Людмилою (були одружені з 1983 по 2014 рік) народилося дві дочки: Катерина та Марія. Вони обидві не є публічними особами.
Раніше в розвідці розповіли, що Володимир Путін серйозно хворий, і в Росії готуються до зміни влади.