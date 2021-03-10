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Таємна дочка Путіна стала діджеєм і виступила в московському клубі (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Москві таємна 17-річна дочка президента Росії Володимира Путіна відіграла концерт у нічному клубі. Дівчина називає себе Луїза Розова і позиціонує себе, як діджей.

Про це йдеться в розслідуванні "Секретних матеріалів".

Луїзу Розову називають таємницею третьою донькою Путіна. Дівчина веде блог в соцмережах, де має 100 тисяч дописувачів, але ретельно приховує своє обличчя. І не дивно - вона дуже схожа на президента РФ.

Хоча в клубі і відмовляються від присутності "дочки Путіна" в якості діджея, але деякі факти говорять про зворотне.

За словами відвідувачів концерту, Луїза приїхала в клуб на машині зі спецномерами. Заклад змусили покинути журналістів і блогерів. Під час виступу територія охоронялася співробітниками спецпідрозділу МВС Росії.

В клубі встигли заявити, що все це нахабна брехня. А дівчину запросили, щоб підтримати її через буллінг в мережі.

Таємна дочка Путіна з'явилася в ролі діджея

Передбачається, що "невраховану" дочка від президента РФ могла народити в 2003 році Світлана Кривоногих. Мати Луїзи - подруга Путіна ще з часів Санкт-Петербурга, зараз їй 45 років.

Луїза Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)

У жінки нібито були стосунки з Путіним, завдяки чому вона отримала частку в банку "Росія", елітну нерухомість і гірськолижний бізнес.

Зазначимо, що у Володимира Путіна в шлюбі з дружиною Людмилою (були одружені з 1983 по 2014 рік) народилося дві дочки: Катерина та Марія. Вони обидві не є публічними особами.

Раніше в розвідці розповіли, що Володимир Путін серйозно хворий, і в Росії готуються до зміни влади.

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Новини України Володимир Путін
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