Таисия Повалий получила гражданство РФ: блогер показал доказательство и раскрыл дату циничного поступка

Повалий получила гражданство РФ – что известно

По словам Беспалова, на одном из государственных сайтов РФ, в котором присутствует открытый реестр публичной информации, можно найти интересные факты о гражданстве певицы.

"Таисия Повалий получила российское гражданство в этом году. Но все бы ничего, но дело в том, что дата регистрации получения гражданства Российской Федерации и дата постановления на учет – это 24 августа 2023 года. Можно официально объявить, что Таисия Повалий получила российское гражданство на День Независимости Украины", – заявил Беспалов.

Повалий получила российское гражданство (фото: Telegram-канал Богдана Беспалова)

Что блоггер думает о поступке Повалий

Беспалов отметил, что только певице придется жить с тем, что она сделала. И хорошо, что Повалий не сможет вернуться в Украину, считает блогер.

"Ей с этим жить и хорошо, что никогда она не сможет ни физически, ни юридически вернуться в Украину. И потом рассказывать, что все было не так однозначно... Но мы уже научены горьким опытом и прекрасно знаем: люди, избравшие сторону зла, не меняются", - добавил он.