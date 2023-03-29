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"Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон". Притула высмеял Ани Лорак за ее "помощь ВСУ"

Сергей Притула высмеял звезд-предательниц (коллаж: Styler)
Автор: Людмила Жукова

В России начали отменять концерты украинской певицы-предательницы Ани Лорак. Все из-за слухов о том, что певица отправляет часть средств с выступлений на помощь Вооруженным Силам Украины. Сама Каролина даже была вынуждена оправдываться и заявлять, что она никогда не будет помогать украинцам, которых убивает Россия.

Эта ситуация изрядно повеселила соцсети. Блогеры начали в шутку благодарить певицу за "помощь ВСУ".

"Хотел бы поблагодарить певицу Ани Лорак за помощь ВСУ. Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и десять дронов, с которых можно сбрасывать гранаты и ВОГ. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нет смысла. Пусть и дальше віступает в России, а деньги нам перечисляет", - написал популярный блогер Антон Ходза в Facebook.

В комментариях к этому посту шоумен и волонтер Сергей Притула, лично знающий многих звезд, предавших Украину, поблагодарил еще одну предательницу - Таисию Повалий. А Ани Лорак обвинил в дешевом пиаре. Свой пост Притула написал на русском. Получилось очень смешно!

"Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дрончики-камикадзе, Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон, которым недавно еб... нули по севастопольской бухте! И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча! А Лорак только пиарится!" – написал Притула.

Скриншот комментария

Интересно, что в комментариях некоторые восприняли посты Ходзы и Притулы за чистую монету. Однако приятно, что это делают сами россияне.

Именно благодаря таким шутливым постам в РФ отменяют концерты певиц-украинофобок и им прибавляются всевозможные проблемы. И это не может не радовать.

Напомним, ранее в феврале Ани Лорак снова обратилась к подписчикам, похвасталась своей добротой и заявила, что прощает всех недоброжелателей.

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Ани ЛоракСергей Притула