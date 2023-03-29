"Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон". Притула высмеял Ани Лорак за ее "помощь ВСУ"

"Хотел бы поблагодарить певицу Ани Лорак за помощь ВСУ. Уже три пикапа на ее пожертвования закупили. Пять тепловизоров и десять дронов, с которых можно сбрасывать гранаты и ВОГ. Сейчас договорились о покупке дронов-камикадзе. Ждем от Ани денежного перевода криптовалютой. Добрые дела любят тишину, но она уже столько сделала для победы, что молчать дальше нет смысла. Пусть и дальше віступает в России, а деньги нам перечисляет", - написал популярный блогер Антон Ходза в Facebook.

В комментариях к этому посту шоумен и волонтер Сергей Притула, лично знающий многих звезд, предавших Украину, поблагодарил еще одну предательницу - Таисию Повалий. А Ани Лорак обвинил в дешевом пиаре. Свой пост Притула написал на русском. Получилось очень смешно!

"Пока вы с Каролиной только обещаете приобрести дрончики-камикадзе, Тая Повалий тихонько оплатила морской дрон, которым недавно еб... нули по севастопольской бухте! И знаете что? Не бегала повсюду, не хвасталась. Хорошие дела делают молча! А Лорак только пиарится!" – написал Притула.

Скриншот комментария

Интересно, что в комментариях некоторые восприняли посты Ходзы и Притулы за чистую монету. Однако приятно, что это делают сами россияне.

Именно благодаря таким шутливым постам в РФ отменяют концерты певиц-украинофобок и им прибавляются всевозможные проблемы. И это не может не радовать.