Тавр назвал Фарион "человеком с деменцией" и объяснил, почему "Азовцы" общаются на русском языке

Богдан Кротевич высказался о громких заявлениях Фарион по поводу русскоязычных защитников

В сети не стихает скандал вокруг оскорбительных заявлений Ирины Фарион по поводу русскоязычных военных. Языковед уже получила жесткий ответ от экс-командира полка "Азов" Максима Жорина, от боевой медикини Пашки, которая прошла сквозь "Азовсталь" и российский плен и от других известных людей.

Теперь очередь дошла и до Богдана, ведь в интервью Наталья Мосейчук не обошла эту тему и спросила мнение Кротевича на счет высказываний Ирины.

"Смотрите, нам абсолютно смешно, странно и все равно, я бы сказал, на Ирину Фарион. Я считаю ее откровенным пособием российской пропаганды и возможно, человеком с высоким уровнем деменции. А если она действительно верит своим словам, то она просто пособие пропаганды русской. Абсолютно все равно что она говорит, потому что, простите, а кто она такая?", - говорит Тавр.

Также военный добавил, что его интересует, как Партия "Свобода" держит такого человека у себя. А к Фариону он вопросов нет, к тому же мужчина считает, что этот инфопривод дает плюс только ей и что именно этот скандал сделан искусственно и никому не нужен.

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Тавр объяснил, почему "Азовцы" общаются на русском языке

"Если опять же подойти к языковому вопросу, то позиция большинства личного состава в бригаде "Азов" считает, что нужно переходить на украинский язык и в большинстве своем все переходят", - рассказывает азовец.

Однако Богдан затронул и другую сторону языкового вопроса и объяснил, почему русский язык до сих пор присутствует среди воинов.

"Общаемся ли мы на русском? Да, общаемся и это нормально, потому что в войсках, в армии часто очень нужно принимать быстро решения. То есть ты не можешь позволить себе перекладывать в голове", - объясняет защитник.

Кротевич отметил, что для того чтобы переходить на украинский язык, нужно быть в состоянии покоя.

"Когда ты переходишь с языка на язык, то есть ты приучаешь себя сначала переводить, а потом начинаешь думать на украинский, нужно состояние покоя. У нас сейчас нет покоя. Я считаю, что на украинском будет общаться большинство, но этот вопрос просто не надо поднимать. Если человек разговаривает на русском, нужно ласково ему напомнить, попросить, спросить без агрессии: "Друг, почему ты общаешься на русском, я без претензий, мне просто интересно". И в такой дискуссии, с уважением друг к другу можно общаться", - выразил свое мнение командир.



