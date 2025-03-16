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Татуировки могут приводить к смертельной болезни: новое исследование

Фото: Татуировки могут приводить к онкологии (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Татуировки могут приводить к раку, в частности к лимфоме. К такому выводу пришли ученые в новом исследовании.

Что именно так влияет на развитие онкологии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Что выявило исследование о татуировках

Новое исследование пролило свет на взаимосвязь между татуировками и риском развития рака. Все дело в чернилах, которые используется в этих процедурах.

Исследование, которое Антельм Пужоль опубликовал в своем аккаунте X, посвященное близнецам, показало, что люди с татуировками имеют значительно более высокий риск рака кожи и лимфомы.

Миграция чернил

Исследование показывает, что чернила для татуировок могут мигрировать в лимфатические узлы, вызывая хроническое воспаление.

Это воспаление является известным фактором, который может способствовать развитию различных заболеваний, в том числе рака. У близнецов, которые имели татуировки, риск развития рака кожи повышался на 62% по сравнению с их сверстниками без татуировок.

Это открытие свидетельствует о значительной корреляции между воздействием чернил и развитием этого заболевания.

Размер татуировок

Результаты также показали, что большие татуировки (больше размера ладони) связаны с еще большим риском

На 137% выше риск рака кожи (HR = 2,37). На 173% выше риск лимфомы (HR = 2,73).

Эти данные подчеркивают важность рассмотрения не только эстетики, но и возможных последствий для здоровья, когда вы решаете сделать татуировку.

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