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Що тягли російські мародери своїм дружинам: прокладки, шампуні і сковорідки за 300 грн

Що забирали з будинків українців російські військові
Автор: Людмила Жукова

Російські загарбники в Україні мародерили по повній програмі. Вони крали з квартир мирних жителів все, що траплялося їм під руку. Не гребували абсолютно нічим, забирали навіть жіночі гігієнічні прокладки.

Про це повідомляють в одному з Telegram-каналів.

На відео показано, що саме забирали окупанти в українців. Серед награбованого: шуруповерт, гелі для душу, жіночі гігієнічні прокладки, дешеві сковорідки за 300 гривень, жіноча нижня білизна.

Військові розкрадали магазини, супермаркети, квартири і будинки мирних людей.

Дивіться на відео, які трофеї окупанти хотіли відвезти рідним.

Як раніше ми писали, російський окупант обкрадав будинки українців і вивозив золото.

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