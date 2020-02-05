"Тартака" більше не існує: Положинський шокував заявою

Олександр Положинський (фото: facebook.com/TAPTAK)

Сашко Положинський розпустив гурт "Тартак" після суду по справі вбивства Шеремета

Рок-гурт "Тартак" припиняє своє існування. Про це заявив лідер культової української команди Олександр Положинський ввечері 5 лютого.

Артист в Києві записав відеозвернення до шанувальників після відвідин засідання Печерського райсуду у справі про вбивство Павла Шеремета.

Музикант шокував армію фанів новиною про те, що більше не буде виступати в складі "Тартака", а також групи "Був'є" (сайд-проект діє з 2014 року).

Сашко зазначив, що це рішення далося для нього дуже непросто, і не зміг пояснити, що ж спонукало його поставити хрест на своєму головному музичному дітищі - група заснована в 1996 році і за цей час випустила 10 полноформатников.

"Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую за все хороше, за любов та підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може коли сам зможу і захочу все пояснити. А поки так. Вибачте!" - написав рокер у своєму Facebook.

Також Положинський додав, що життя триває, і "нічого страшного для себе не планує. Замерз".

Музикант також заявив, що гроші за придбані шанувальниками квитки на концерти будуть повернуті в повному обсязі.

Сашко Положинський пішов з гурту "Тартак"

Українські музиканти висловлюють в мережі величезний жаль через закінчення діяльності "Тартака", який став одним з піонерів вітчизняної поп-року і альтернативного року.

Гурт "Тартак" (Фото з концертів facebook.com/TAPTAK)

Крім того, шоковані шанувальники в коментарях пишуть слова підтримки артисту.

Фото: скрін коментарів facebook.com/TAPTAK

Вперше команда "Тартак" з Луцька голосно заявила про себе в 1996-му, "підірвавши" фестиваль "Червона Рута" своїми піснями "О-ля-ля", "Подаруй Мені Кохання» та "Божевільні Танці". Вони становили тоді лауреатом 1-ї премії в жанрі танцювальної музики. Після виходу пісні "100% -ний Плагіат" і широкої ротації по радіо і ТБ їх популярність стала рости в геометричній прогресії.

Склад групи неодноразово змінювався, і станом на зараз у "Тартак" входять Сашко Положинський, Андрій Благун, Ярослав Вільчик, Дмитро Чуєв та Антон Єгоров.

Перший альбом групи вийшов в 2001 році - "Демо Графічний вибух", а останній "Ввічність" - в 2015-му.

"Тартак" - 100% плагіат - офіційний відеокліп