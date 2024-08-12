Таро-гороскоп на 13 августа: у Скорпионов начнется новая жизнь, а Тельцы расправят крылья

Во вторник, 13 августа, Овны могут огорчиться, Ракам стоит отказаться от импульсивных покупок. А Скорпионам и Тельцам очень повезет.
Что этот день принесет каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Вам выпала карта "Башня". Что-то пойдет не по плану. Не стоит огорчаться, если не сможете придерживаться графика, проблемы будут незначительным и вы легко со всем справитесь.
Ваша карта на 13 августа - "Солнце". Пришло время расправить крылья. Во вторник вы сможете найти правильное решение и с легкостью преодолеть все преграды.
Вам выпала карта "Звезда". В этот день судьба преподнесет вам очень важный урок. Бояться не стоит, вам не придется делать выводы на основе ошибок, вы многое осознаете.
Ваша карта на вторник - "Дурак". Откажитесь от трат, постарайтесь экономить. Покупки могут оказаться неудачными, что принесет вам немало хлопот. Трижды подумайте, прежде чем расставаться со своими деньгами.
Вам выпала карта "Маг". Вы получите повод для радости. Будьте находчивыми и не бойтесь гибких решений. В отношениях с близкими вы сможете найти компромисс и сгладить все конфликты.
Ваша карта на 13 августа - "Повешенный". Рядом с вами могут оказаться люди, которым понадобится ваша помощь. Однако это не только даст вам возможность сделать доброе дело, а еще и научит чему-то важному.
Вам выпала карта "Император". День будет непростым. Вам придется столкнуться с несправедливостью. Однако не стоит молчать, вы сможете побороться за свое счастье.
Вам выпала карта "Иерофант". Судьба готовит для вас что-то особенное. Уже скоро вы узнаете, какие перемены ворвутся в вашу жизнь. И во вторник у вас появятся первые догадки.
Ваша карта на вторник - "Луна". Не верьте тому, что вам будут говорить. В некоторых ситуациях стоит доверять лишь фактам и действиям. Проявите осторожность, вас попытаются обмануть.
Вам выпала карта "Суд". В этот день кто-то бросит вам вызов. Вы сможете отказаться, однако будет лучше, если вы решитесь и проверите свою удачу.
Ваша карта на 13 августа - "Пятерка Жезлов". Займитесь творчеством и думайте лишь о хорошем. Задумайтесь о своей личной жизни. Если вы чем-то недовольны - пришло время что-то менять.
Вам выпала карта "Правосудие". Не бойтесь сложных решений. Вы не ошибетесь, если будете слушать не только сердце, а еще и холодный разум.
К слову, ранее мы рассказывали, какие пары по знаку Зодиака считаются самыми успешными.
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