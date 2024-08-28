Тарас Цымбалюк засветил в сети пикантное фото со своей возлюбленной

Известный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк опубликовал в сети "голое" фото со своей возлюбленной Светланой Готочкиной.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, опубликованное в Instagram артиста.
Дело в том, что сегодня, 28 августа, пара празднует вторую годовщину отношений. В честь этого Цымбалюк поделился со своими подписчиками фото, на котором Светлана стоит с роскошным букетом роз и делает селфи. В это время актер, который может похвастаться накачанным телом, показался на заднем плане в достаточно откровенном виде - в одном нижнем белье.
"Вот сегодня уже точно два года", - отметил в подписи Тарас.
Дело в том, что возлюбленная уже поздравляла его с годовщиной - правда, бизнесвумен перепутала месяц и опубликовала трогательный пост в 25 июля. Однако потом Готочкина осознала, что ошиблась. Поэтому пара решила отпраздновать годовщину своих отношений 2 раза.
В августе 2022 года подруга Цимбалюка Настя выставила в Stories отметку с актером во время спектакля в столице. Светлана увидела ее, перешла на страницу актера и поставила лайки на несколько его фото. В ответ Тарас также "полайкал" фотографии девушки.
Актер часто публикует соместные фотосессии (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Готочкина понравилась актеру, и он решил ей написать, а затем пара начала созваниваться. Общение онлайн продолжалось около месяца, прежде чем они увиделись вживую.
Своим подписчикам он намекнул на новые отношения в начале ноября 2022 года, опубликовав фото с таинственной блондинкой.
До этого артист год был женат на визажистке Тине Антоненко. Однако их отношения не выдержали войны.
Светлане 37 лет. Она владелица ресторана в Киеве Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label, а также бывшая участница шоу "Холостяк" (2014). Девушка покинула шоу, главным героям которого был Константин Евтушенко, еще на первой вечеринке.
Пара вместе уже 2 года (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)