Тарас Цымбалюк засветил в сети пикантное фото со своей возлюбленной

Дело в том, что сегодня, 28 августа, пара празднует вторую годовщину отношений. В честь этого Цымбалюк поделился со своими подписчиками фото, на котором Светлана стоит с роскошным букетом роз и делает селфи. В это время актер, который может похвастаться накачанным телом, показался на заднем плане в достаточно откровенном виде - в одном нижнем белье.

"Вот сегодня уже точно два года", - отметил в подписи Тарас.

Скриншот (instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Дело в том, что возлюбленная уже поздравляла его с годовщиной - правда, бизнесвумен перепутала месяц и опубликовала трогательный пост в 25 июля. Однако потом Готочкина осознала, что ошиблась. Поэтому пара решила отпраздновать годовщину своих отношений 2 раза.

Как завязались отношения Цымбалюка и Готочкиной

В августе 2022 года подруга Цимбалюка Настя выставила в Stories отметку с актером во время спектакля в столице. Светлана увидела ее, перешла на страницу актера и поставила лайки на несколько его фото. В ответ Тарас также "полайкал" фотографии девушки.

Актер часто публикует соместные фотосессии (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Готочкина понравилась актеру, и он решил ей написать, а затем пара начала созваниваться. Общение онлайн продолжалось около месяца, прежде чем они увиделись вживую.

Своим подписчикам он намекнул на новые отношения в начале ноября 2022 года, опубликовав фото с таинственной блондинкой.

До этого артист год был женат на визажистке Тине Антоненко. Однако их отношения не выдержали войны.

Тарас и Тина в день свадьбы (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Что известно о Светлане Готочкиной

Светлане 37 лет. Она владелица ресторана в Киеве Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label, а также бывшая участница шоу "Холостяк" (2014). Девушка покинула шоу, главным героям которого был Константин Евтушенко, еще на первой вечеринке.

Пара вместе уже 2 года (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)