Тарас Тополя отреагировал на слухи о разводе с женой: "У нас очень насыщенная сексуальная жизнь"

Певец отметил, что война сильно повлияла на многие семьи в Украине, и они утратили эмоциональный контакт, что стало причиной огромного количества разводов. А на слухи, что это могло случиться и с его семьей, он спокойно ответил.

"Где-то год назад была какая-то волна, что я постоянно должен был на это реагировать. У нас крепкая семья. Эта самая большая ценность. Дети, наш союз с Еленой. Мы интересные личности, творческие люди. Это (семья -ред.) для меня настолько дорого, настолько ценно, что вообще про какой развод может идти речь. И сейчас речь не идет об этом", - подчеркнул Тополя.

Также он с улыбкой отметил, что может этого кто-то и ждет.

"Может, кто-то в тебя влюблен и ждет, пока ты разведешься?", - пошутила Шаманская.

На что Тополя отметил, что, скорее, его жену, так как она очень красивая.

Также в беседе певец отметил, что нужно все время работать над отношениями.

"Любить - это работа", - подчеркнул Тарас Тополя.

К слову, разоткровенничался лидер группы "Антитела" и по поводу личного.

"У нас с Еленой очень насыщенная сексуальная жизнь. Это очень важно. Секс, сексуальная жизнь, свободное общение, выражение своих желаний, даже самых непристойных - это все необходимо", - подчеркнул певец.

Что известно о браке Тараса Тополи и Alyosha

Елена и Тарас Тополя узаконили свои отношения в 2013 году. В том же году у них родился первенец Роман, в 2015-м - сын Марк, в 2020-м - дочь Мария.

Alyosha вместе с тремя детьми выехала в начале большой войны. В Америке певица с двумя сыновьями и дочерью жила у мамы Тараса Тополи, уже давно проживающей в этой стране. Лидер группы "Антитіла" с двумя участниками своего коллектива полгода служил в рядах ВСУ, где был парамедиком и помогал раненым бойцам на фронте.

В Киев певица вернулась в сентябре 2023 года.

Тарас Тополя с женой (фото: instagram.com/alyoshasinger)