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Таргани і бруд: з'явилися шокуючі фото гімназії, де навчався Зеленський

Кривий Ріг, Понеділок 03 серпня 2020 14:41
Таргани і бруд: з'явилися шокуючі фото гімназії, де навчався Зеленський
Гімназія, де навчався Зеленський, шокувала провідну "Ревізора" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали, як виглядає гімназія в Кривому Розі, де навчався Володимир Зеленський

У гімназії №95 в Кривому Розі, де навчався свого часу президент України Володимир Зеленський, грубо порушують норми законодавства. Це, зокрема, стосується їдальні навчального закладу.

Так, ведуча програми "Ревізор" Юлія Панкова, яка побувала в гімназії, перевірила, в яких умовах готують парові котлети, картоплю пюре, запашні булочки і вітамінний компот - саме такі страви найчастіше пропонують в шкільних їдальнях.

Як тільки Юля зайшла на кухню, її тут же зустрів непроханий гість - тарган. Правда, за словами ведучої, незважаючи на наявність комах, у приміщенні було чисто.

"Кухаря дотримувалися норм зберігання продуктів і товарного сусідства в холодильниках. Крупи в коморі стояли на піддонах", - зазначила Панкова.

Але те, що на роздачі страв кухар була з довгими нігтями і брудними руками, Юлю відверто шокувало.

"Дівчина контактувала "голими" руками з готовою їжею. Мій люминометр - прилад, який визначає ступінь забруднення, показав більше ста одиниць на долонях працівниці. Норма - до 30 одиниць. На жаль, це може стати загрозою здоров'ю учнів", - сказала ведуча "Нового каналу".

Таргани і бруд: з'явилися шокуючі фото гімназії, де навчався Зеленський

Таргани і бруд: з'явилися шокуючі фото гімназії, де навчався ЗеленськийТаргани і бруд: з'явилися шокуючі фото гімназії, де навчався ЗеленськийТаргани і бруд: з'явилися шокуючі фото гімназії, де навчався Зеленський
Програма "Ревізор" перевірила гімназії, де навчався Зеленський (фото: Новий канал)

Зазначимо, що за 2019 рік у 38% українських шкіл та дитячих садків були знайдені порушення в організації харчування. Це стало причиною понад 600 отруєнь учнів.

Як ми раніше писали, після відходу Зеленського з "Кварталу 95" популярність шоу пішла на спад.

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