Тапки перемоги: в Росії знову зганьбилися через 9 травня

У російських магазинах почали продавати взуття, спеціально виготовлене до 9 травня
В Російській Федерації стався конфуз, пов'язаний зі святом 9 травня. Так, в магазинах країни-агресора почали продавати "тапки перемоги". Про це пише литовський блогер Vitauskas у Twitter.
На незвичайному взутті, приуроченому до святкування перемоги, нанесено принт у вигляді облич радянських солдатів.
"Так виглядає "взуття перемоги" за версією божевільних", - написав блогер на своїй сторінці.
В Росії зганьбилися перед 9 травня (twitter.com/Vitauskas_A)
Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним маркетинговим рішенням. Вони залишили багато коментарів під публікацією.
До речі, в Росії вже був подібний випадок неповажного ставлення до воїнів, що віддали свої життя у Другій світовій війні.
Раніше ми писали, що в Одесі знайшли змужнілого хлопчика з банки радянського згущеного молока.
До речі, в Зімбабве стався кумедний випадок під час обряду екзорцизму. Місцевий пастор цілував жінку, щоб вигнати з неї демона.