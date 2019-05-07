Тапки перемоги: в Росії знову зганьбилися через 9 травня

У Росії зганьбилися перед 9 травня (колаж: РБК-Україна)

У російських магазинах почали продавати взуття, спеціально виготовлене до 9 травня

В Російській Федерації стався конфуз, пов'язаний зі святом 9 травня. Так, в магазинах країни-агресора почали продавати "тапки перемоги". Про це пише литовський блогер Vitauskas у Twitter.

На незвичайному взутті, приуроченому до святкування перемоги, нанесено принт у вигляді облич радянських солдатів.

"Так виглядає "взуття перемоги" за версією божевільних", - написав блогер на своїй сторінці.

Так выглядит "обувь победы" по версии умалишенных. Рассказажу им, пожалуй, что одних сапог по ленд-лизу СССР получил 15 471 000 пар. А белые "бурки", в которых щеголяли советские генералы, шли в комплекте к "Студебеккерам". Американцы наивно думали, что их будут носить водители pic.twitter.com/woJVDNkE3h — Vitauskas (@Vitauskas_A) May 6, 2019

В Росії зганьбилися перед 9 травня (twitter.com/Vitauskas_A)

Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним маркетинговим рішенням. Вони залишили багато коментарів під публікацією.

"Туалетний папір з партизанами вже був, а от кришок унітазу з переможною символікою ще не бачив. Це явно пробіл і ідея стартапу";

"В країні епідемія патріотизму!"

"Гнидська країна, гнидські звички, все, що не роблять і до чого не торкаються - все стає гнидським, а біля керма - гнидська гнида..."

"А якщо кіт насере в діда?

"Маразм крепчає..."

"А що, непогана ідея. Зручно, тепло, не дорого, ну і цілком патріотично. Правда, якщо розмалювати бахіли, буде ще дешевше, але не так тепло";

"Коли ти думав, що вже бачив все - вони пробивають чергове дно..."

До речі, в Росії вже був подібний випадок неповажного ставлення до воїнів, що віддали свої життя у Другій світовій війні.

Раніше ми писали, що в Одесі знайшли змужнілого хлопчика з банки радянського згущеного молока.

До речі, в Зімбабве стався кумедний випадок під час обряду екзорцизму. Місцевий пастор цілував жінку, щоб вигнати з неї демона.