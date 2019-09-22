Танці з зірками: суддя шоу зробив відверте зізнання

Хореограф проекту Франциско Гомес розповів, які у нього стосунки з колегами
Оцінювати Танці з зірками 2019 був запрошений всесвітньо відомий хореограф Франциско Гомес. Він працює у команді з Владом Ямою, Катериною Кухар і Дмитром Монатиком. Тонкощі робочого процесу та відносин знаменитий хореограф розповів в інтерв'ю Каті Осадчій, передає "Світське життя".
Як розповідає хореограф, він полягає в хороших дружніх стосунках із суддями танцювального шоу, особливо з Владом Ямою, оскільки вони знайомі вже не перший рік.
"З Катею ми постійно спілкуємося на всіх репетиціях. Вона дуже добра до мене, обожнюю її чоловіка. А Влад Яма просто душка. Я знаю його вже стільки років, він мені як рідний брат. Все по-доброму, без всяких драм, поки що", - заявив Гомес.
Варто відзначити, що Франциско Гомес вже був суддею одного з українських танцювальних шоу і працював разом з танцюристом Владом Ямою. Ще тоді відомий хореограф носив довге кучеряве волосся, яке зараз проміняв на стильну коротку стрижку.
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