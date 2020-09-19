Танці з зірками: букмекери змінили прогноз по "невдахам" 4-го ефіру

4-й ефір легендарного шоу "Танці з зірками" 20 вересня покине виконавиця Alyona Alyona. Таку думку висловили експерти ще на початку тижня. Зараз же букмекери уточнюють, що шанси на виліт у артистки все ростуть. Хто потрапив у антирейтинг 4-го ефіру Танців з зірками з більшою ймовірністю залишить шоу – читайте в нашій статті.

Ще на початку тижня букмекери були впевнені, що покине шоу саме Alyona Alyona і пропонували коефіцієнт за ставками 3.50. У той час в інших двох антилідерів проєкту Арама Арзуманяна і Сергія Танчинця коефіцієнт на виліт дорівнював 4.50. Зараз же букмекери зрівняли їх шанси та знизили ставки.

Не дуже букмекери вірять в тріумф на паркеті футболіста та учасника шоу Холостяк 5 Сергія Мельника, співака Позитиву, скандальної телеведучої Ольги Фреймут та актриси Дар'ї Петрожицької.

Новий прогноз букмекерів:

Alyona Alyona: Так 3.00;

Сергій Танчинець: Так 3.00;

Сергій Мельник: Так 3.00;

Арам Арзуманян: Так 5.00;

Ольга Фреймут: Так 5.00;

Дар'я Петрожицька: Так 7.00;

Позитив: Так 10.0;

Олег Винник: Так 10.0;

Юлія Саніна: Так 15.0;

Тарас Цимбалюк: Так 15.0;

Санта Дімопулос: Так 15.0;

Надія Мейхер: Так 15.0;

При цьому букмекери впевнені, що ймовірність вильоту Тараса Цимбалюка, Санти Дімопулос і Надії Мейхер найнижчі. До лідерів проєкту фахівці додали також виконавицю Юлію Саніну.

Варто відзначити, що раніше букмекери дали правдивий прогноз на 3-й ефір шоу. Згідно з прогнозами букмекерів зоряний паркет покинула Слава Камінська зі своїм партнером Дмитром Дікусаром.

Раніше ми писали про те, як змінився Влад Яма на "Танцях з зірками" з 2006 по 2020 рік.