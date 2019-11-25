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Танці з зірками 2019: Різатдінова шокувала визнанням про Онищенко

STYLERПерсони    25.11.2019 - 07:54
Танці з зірками 2019: Різатдінова шокувала визнанням про Онищенко
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Фигалистка Танців з зірками 2019 зізналася, чому розлучилася з депутатом Онищенко

Фіналістка Танців з зірками 2019 Ганна Різатдінова, яка з Олександром Прохоровим посіла друге місце в шоу, відверто розповіла, чому закінчилися її відносини з депутатом-втікачем Олександром Онищенком. Про це гімнастка повідомила в інтерв'ю Маші Єфросиніної. За словами Ганни, відносини з нардепом були відвертими та щирими і вона намагалася бути для нього ідеальною.

"Він носив мене на руках і весь час робив компліменти. Це був шалений час", - розповіла Ганна.

Спортсменка дуже шкодує, що відносини не продовжилися.

"Я розуміла, що після завершення спортивної кар'єри його якийсь інтерес до мене пропаде. Але я намагалася показати, що я все ще на слуху, я прилітала в Україну і давала інтерв'ю, ходила на покази і заходи", – розповіла Ганна у розмові з Машею Єфросиніною.

Але прийшов момент, коли для Онищенко Різатдінова стала просто дружиною олігарха, а не іменитої спортсменкою.

"В один момент він зрозумів, що мені заважає, що від нього у мене проблеми. У якийсь момент мене почали сприймати не як чемпіонку світу, а як дружину олігарха", – згадує Ганна.

За словами Ганни, Олександр сам відпустив її.

"Він сказав: Ань, я тобі заважаю, давай далі без мене", – поділилася чемпіонка.

Ганна Різатдінова розповіла про стосунки з Онищенко (YouTube)

Нагадаємо, що у пари в 2017 році народився син Роман, а в серпні 2019 році Анна повідомила, що вони з Онищенко розлучилися.

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