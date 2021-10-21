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Танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП: всі подібності

Автор: Анна Шиканова

Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП. Вона повідомила шанувальникам, що стала учасницею неприємної події на дорозі та повідомила подробиці аварії.

Про це Ілона Гвоздьова розповіла на своїй сторінці Instagram.

Переможниця проєкту "Танці з зірками", хореограф Ілона Гвоздьова потрапила в ДТП. Вона не стала уточнювати місце аварії та неабияк встигла налякати своїх шанувальників. Спочатку вона опублікувала фотографію побитої машини, а через деякий час повідомила фанатам подробиці події.

За словами Гвоздьової, в її автомобіль в'їхала друга машина. Винуватцем аварії став водій іншого автомобіля, оскільки він не дотримувався дистанції.

"Будьте пильні за кермом. Особливо на світлофорах і завжди намагайтеся тримати дистанцію!"- повідомила танцівниця.

Пізніше вона повідомила, що в аварії ніхто не постраждав.

"Головне, що всі живі, здорові. Залізо можна полагодити. Як то кажуть:"дистанцію потрібно дотримуватися". В'їхали в зад, чекаємо поліцію", - розповіла Гвоздьова.

Після аварії вона вийшла на зв'язок з фанатами, подякувала їм за підтримку і пояснила, що сталося.

"Зі мною все гаразд. Аварія була незначна. Я не винна. Мене просто наздогнав чоловік в зад мого автомобіля. Але, слава богу, все обійшлося. Ми довше чекали страхову. Але це було стрьомно. Перші 5 секунд я сиділа за кермом:"Господи, наскільки все погано ззаду". Звичайно, коли я вийшла - подивилася. М'яко кажучи, відбулася подряпинами, а у нього повний капот", - додала подробиці танцівниця.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Варто відзначити, що за останній тиждень Гвоздьова не єдина з "Танців з зірками" хто потрапив у ДТП. Нещодавно учасниками аварії на дорозі стали Максим Леонов і Артур Логай.

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