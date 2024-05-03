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"Там копейки". Двойник Винника рассказал о заработках во время войны

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Андрей Кравченко, которого часто сравнивают с "королем волчиц" Олегом Винником, рассказал о заработках во время войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя Алине Доротюк.

Что приносит доход певцу

По словам Андрея, раз в месяц его приглашают выступить на корпоративах. На них, говорит артист, удается заработать так, как стоит машина на ВСУ.

На уточняющий вопрос журналистки, идет ли речь о 300 000 гривен, Кравченко ответил, что сумма немножко меньше.

"Я думаю, что люди сейчас не очень празднуют. На корпоративы заказывают больше, видимо, кавербенды. Но тот, кто хочет, то заказывает. Ну я скажу так: у меня их не очень много, раз в месяц где-то", - признался он.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

Также исполнитель поделился, сколько ему удается заработать со стриминговых платформ, таких как YouTube и Spotify.

"За каждый миллион просмотров где-то 1000 долларов у меня за месяц. Возможно, где-то полтора миллиона просмотров", - рассказал певец.

"Я их бывает вывожу, бывает просто даже не вывожу, да и все. Другими вопросами там перекрываю. Пусть себе там будет пока что", - добавил он.

А уже с других музыкальных платформ, признался Кравченко, он получает "копейки".

"Чтобы сказать, что там у меня какие-то заработки... Ну у меня музыка, которую слушают больше на концертах. Это не по цифре она продается. Просто у меня возрастная категория - это 30 плюс. Но есть такие, кто слушает больше всего, это может 50 лет. Они Spotify не слушают, Apple Music не слушают", - рассказал Андрей.

 

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