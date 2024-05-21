Такое блюдо из кабачков будут есть все. Готовим диетические запеканки с сыром

Как запечь кабачки

"Порционные маленькие запеканки из кабачка со сливочным сыром в форме маффинов - вкусный и полезный завтрак или перекус. Блюдо низкокалорийное, а получается очень вкусно и нежно. С зеленью, специями и другими добавками можно экспериментировать по своему вкусу", - объясняет автор рецепта.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

1 кабачок

100 граммов сливочного сыра

3 куриных яйца

30 граммов крахмала

100 граммов сливок 10% жирности

зелень

1 чеснок

соль, прованские травы и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Некоторые ингредиенты можно заменить. Если нет сливочного сыра - берите моцареллу или фету, если же нет кабачка - берите цуккини.

Сначала натрите на большой терке кабачок (или цуккини). Отжимать массу не нужно, туда же добавляйте измельченные чеснок и зелень. В отдельной миске смешайте яйца со сливками и сыром, затем добавляйте туда крахмал, соль и прованские травы.

Затем объедините натертые кабачки с яично-сливочной смесью. Возьмите формы для кексов и выкладывайте массу.

Далее запекайте закуску в разогретой до 180 градусов духовке. Блюдо будет готово примерно через 35 минут. Затем дайте запеканкам остыть и вынимайте их из форм. Кабачковая закуска будет вкусной как горячей, так и холодной.