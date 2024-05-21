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Такое блюдо из кабачков будут есть все. Готовим диетические запеканки с сыром

Что приготовить из кабачков (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро начнется сезон кабачков, и если вы хотите приготовить что-то особенное, но вкусное и простое, попробуйте сделать мини-запеканки с сыром. Такое блюдо будут есть все, ведь оно нежное и низкокалорийное.

Как приготовить кабачки, чтобы блюдо всем понравилось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "ЯбПоїла".

Как запечь кабачки

"Порционные маленькие запеканки из кабачка со сливочным сыром в форме маффинов - вкусный и полезный завтрак или перекус. Блюдо низкокалорийное, а получается очень вкусно и нежно. С зеленью, специями и другими добавками можно экспериментировать по своему вкусу", - объясняет автор рецепта.

Для приготовления вам понадобятся следующие продукты:

  • 1 кабачок
  • 100 граммов сливочного сыра
  • 3 куриных яйца
  • 30 граммов крахмала
  • 100 граммов сливок 10% жирности
  • зелень
  • 1 чеснок
  • соль, прованские травы и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Некоторые ингредиенты можно заменить. Если нет сливочного сыра - берите моцареллу или фету, если же нет кабачка - берите цуккини.

Сначала натрите на большой терке кабачок (или цуккини). Отжимать массу не нужно, туда же добавляйте измельченные чеснок и зелень. В отдельной миске смешайте яйца со сливками и сыром, затем добавляйте туда крахмал, соль и прованские травы.

Затем объедините натертые кабачки с яично-сливочной смесью. Возьмите формы для кексов и выкладывайте массу.

Далее запекайте закуску в разогретой до 180 градусов духовке. Блюдо будет готово примерно через 35 минут. Затем дайте запеканкам остыть и вынимайте их из форм. Кабачковая закуска будет вкусной как горячей, так и холодной.

К слову, раньше мы уже рассказывали, как приготовить летний салат для похудения.

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