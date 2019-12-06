Таксист заснув прямо під час руху: відео і деталі НП у Києві

У Києві таксист заснув в автомобілі під час руху (колаж: РБК-Україна)

У Києві помітили "зависле" таксі, зі сплячим водієм і пасажиром

У Києві таксист і його товариш на пасажирському сидінні заснули прямо під час руху. Дивну парочку помітили перехожі і викликали правоохоронців. Відео зі сплячими в авто молодими хлопцями виклали на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Корпоративне авто однієї з найпопулярніших в Києві служб таксі було наполовину на тротуарі, а наполовину на проїзжій частини.

Інцидент стався серед білого дня у Святошинському районі столиці.

"На Генерала Наумова уберісти позасинали в машині прямо під час руху. Ну, спасибі, що хоч не збили нікого... Як думаєте? 1) Втомилися. 2) Упоролися", - сказано у підписі до відео.

На Генерала Наумова уберісти за засинали в автівці прямо під час руху. Ну, дякуємо, що хоч не позбивали нікого... Як гадаєте? 1) Втомилися 2) Упоролися Опубліковано Київ Оперативний П'ятниця, 6 грудня 2019 р.

У Києві таксист заснув в автомобілі під час руху (відео: Київ Оперативний)

Користувачі мережі впевнені, що і пасажир і водій перебували під дією наркотиків. Коментатори висловлюють своє обурення під відео.

Судячи з того, що не можуть довго роздуплитися - втомилися звичайно.

Втомилися упоровшись.

Канешна втомилися.

Скрін коментарів