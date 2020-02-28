Таксист Гаврилюк зробив відверте зізнання: реакція українців виявилася неочікуваною

Михайло Гаврилюк висловився про роботу таксистом в Києві після завершення своєї діяльності у якості народного депутата VIII скликання.

40-річний активіст Євромайдана, козак Четвертої сотні прокоментував у Facebook ажіотаж навколо своєї персони та із сарказмом відповів на чутки про своє багатство.

"Спостерігаю, як деякі видання, що майже місяць тому кричали про триповерховий будинок злодія Гаврилюка, сьогодні рясніють заголовками "Прижало? Колишній нардеп працює таксистом". Непослідовно якось, панове. Пропоную ще заголовки "Гаврилюку не вистачило коштів на другий водоспад» або "Гаврилюк притворяється бідним, щоб приховати свої злочини", - написав козак Гаврилюк.

Також екс-нардеп зізнався, чому обрав для себе саме таку роботу.

"Справжній таксист має вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити авто і розумітися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост", - жартує Гаврилюк.

Крім того, додав він, бути таксистом не є роботою його мрії, але "сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь".

Зазначимо, що в коментарях до повідомлення Гаврилюка звучать дуже теплі слова підтримки, в тому числі й з боку відомих українців.

Так, поет і дитячий письменник, видавець Іван Малкович висловив екс-нардепу свою повагу.

"Михайло, ви для мене назавжди один з нескорених українських героїв. Моя повага", - написав він.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Михайла Гаврилюка

Актор і сценарист, телеведучий і легендарний казкар Сашко Лірник відзначив чесність Гаврилюка.

"Я вас щиро поважаю! Справжній чесний українець. Як і має бути. Як нас батьки виховували. Дякую вам", - йдеться в комменте.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Михайла Гаврилюка

А відомий журналіст і музикант Богдан Кутєпов взагалі зізнався, що і сам таксує.

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Михайла Гаврилюка

Ви великий молодець. Удачі вам, і щоб ці труднощі були тимчасовими;

Хотілося б зустрітися! Може пощастить? А вам, Михайло, успіхів! Ви великий молодець! Респект і повага! Це ті люди, на яких тримається наш світ!

Як на мене, це гідно. І байдуже, що робити - копати ями на кладовищі, обілечувати пасажирів чи літати в космос. Головне не лежати на дивані цілими днями, страждаючи, що посада директор всього світу зайнята. І, на жаль, не вами. Нехай щастить.

Робота рятує від усіх проблем! У вас все добре, а буде ще краще, бо ви встигли вискочити з клітки з левами:) Воно вам треба?

Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки Михайла Гаврилюка

Нагадаємо, що Гаврилюк не поспішав раніше закінчувати політичну кар'єру. На виборах у парламент 2019 року він спробував пройти на другий депутатський термін, балотуючись по одному з мажоритарних округів Київської області. Але вибори він програв з результатом 0,56% - за нього віддали голоси всього 512 осіб.