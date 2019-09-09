Таксист BlaBlaCar зґвалтував пасажирку: у справі, розгорівся скандал

Водій сервісу BlaBlaCar, який зґвалтував молоду дівчину по дорозі з Одеси в Черкаси, можливо уникне покарання через те, що у поліції немає повної доказової бази. Про це заявив начальник центру зв'язків з громадськістю УМВС в Черкаській області Дмитро Грищенко в інтерв'ю УНІАН.

Грищенко зазначив, що оголошення про підозру у зґвалтуванні 27-річної дівчини буде можливо лише тоді, коли у правоохоронців буде всі необхідні експертизи.

Він також заявив, що справа не проста, оскільки свідків зґвалтування не було. Слідство займається тим, що шукає докази причастя 51-річного водія до злочину. Але докази можуть з'явитися після низки експертиз, які призначив суд.

Таксист BlaBlaCar зґвалтував дівчину (відео: YouTube/ТСН)

Грищенко також заперечує інформацію, яка поширилася в соцмережах про те, що поліція намагається "спустити справу на гальмах". Він підкреслив, що справа розслідується, і ні про яке затягування мови не йде. Крім того, він підкреслив, що поліція нічого не чула про те, що підозрюваний збирається тікати з країни. За його словами, правоохоронці "тримають з ним контакт".

Нагадаємо, що згвалтування сталося 30 вересня. За словами подруги потерпілої, водій автомобіля пригостив дівчину кавою, після якої вона почала різко засипати. Дівчина відчула недобре і написала про все своєму хлопцеві в смс.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві таксист зґвалтував і пограбував жінку. Нелюд відвіз жінку в ліс, а після наруги зняв з неї золоті прикраси.