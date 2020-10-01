Такого при звичайному грипі не буває: лікар назвав головну небезпеку COVID-19

Від сезонного грипу, навіть самого сильного, смертність в 5 разів нижче, ніж від коронавірусу. Про це заявив доктор Євгеній Качман - провідний спеціаліст Медичного центру Тель-Авіва в області лікування інфекційних захворювань в інтерв'ю РБК-Україна.

Лікар з 25-річним стажем зазначив, що COVID-19 набагато серйозніший, ніж сезонний грип і не варто до нього ставитися легковажно.

"Лікарі звикли оперувати фактами. А факт в тому, що від сезонного грипу, навіть самого сильного, смертність населення в межах 1%, а то й менше. Тоді як від COVID-19, приблизно в 5 разів більше", - сказав медик.

Качман нагадав, що такої кількості ускладнень на весь організм від коронавірусу лікарі давно не спостерігали.

"У мене великий досвід лікування хворих на грип, і можу з упевненістю сказати – коронавірус куди серйозніше. Такої частоти ускладнень, як ми зараз спостерігаємо від COVID-19, при звичайному грипі не буває. Велика проблема в тому, що коронавірус викликає поліорганну недостатність, можуть страждати не тільки легкі, але й серце, судини, нирки, головний мозок", - повідомив медик.

Також доктор Качман розповів, що наявність патологічних захворювань і імунітет людини визначить, в якій формі у пацієнта буде проходити хвороба.

" Є певні групи ризику та перебіг хвороби впливають вік, стан імунітету, цілий ряд хронічних захворювань. Найбільш часто зустрічаються супутні стани, які викликають ускладнення при COVID-19 – бронхолегеневі захворювання, ожиріння, діабет, гіпертонія, всі метаболічні та імунні розлади", - резюмував доктор.

Як ми писали раніше, лікарі спростували популярний міф про смерть від коронавірусу.